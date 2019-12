Falleció el dirigente radical Leandro Despouy, ex presidente de la Auditoría General de la Nación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dirigente radical Leandro Despouy, ex Auditor General de la Nación, falleció hoy a los 72 años después de padecer una larga enfermedad, informaron a Télam fuentes partidarias.



Desde 2002 a 2016 Despouy se desempeñó como presidente de la la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano encargado de examinar al Poder Ejecutivo.



Nacido en San Luis el 4 de abril de 1947, el dirigente radical se exilió en Francia durante la última dictadura militar. Tras la restitución democrática en 1983, el entonces presidente Raúl Alfonsín lo designó embajador en ese país.



También desempeñó los cargos de embajador plenipotenciario de la Cancillería y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entre otros.



En 2016 recibió la Mención Especial de los Premios Konex a las Humanidades Argentinas.



Desde su puesto de presidente de la AGN, para el que la UCR lo propuso porque ese organismo le corresponde a la oposición, Despouy fue uno de los más críticos de la gestión del kirchnerismo.



"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Despouy. Un militante ejemplar, defensor de los derechos humanos y emblema de la lucha contra la corrupción", expresó la UCR en sus redes sociales, donde manifestó sus "condolencias" y señaló que el partido lo va a "extrañar mucho".



Por su parte, el ex vicepresidente y actual senador Julio Cobos consideró a Despouy un "gran dirigente" y "mejor persona".



"Profesional, muy preparado y siempre con un trato amable y cordial. Una gran pérdida para nuestras instituciones", completó Cobos.



El dirigente y ex diputado nacional Ricardo Alfonsín -hijo del ex Presidente de la Nación- publicó en Twitter: "Orgullo radical y de la Argentina democrática".



"Lamento muchísimo la muerte de Despouy, un hombre que sirvió a la democracia con profunda convicción", señaló a su turno el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.



En tanto, el designado titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, lo definió como un "hombre inteligente, cordial y comprometido con la democracia".