El reconocido historiador Norberto Galasso murió este lunes en la ciudad de Buenos Aires a los 90 años de edad. Su extensa trayectoria abarcó más de seis décadas dedicadas a la rigurosa investigación, la divulgación popular y la profunda producción intelectual.

Fue considerado históricamente como una de las principales figuras del revisionismo histórico en la Argentina. A lo largo de su vida profesional dejó una vasta obra literaria compuesta por más de 70 libros publicados. Su incansable trabajo marcó una enorme influencia en corrientes vinculadas al socialismo nacional y al pensamiento latinoamericanista.

Mensajes de profundo reconocimiento

La triste noticia de su fallecimiento generó inmediatas repercusiones en el ámbito político nacional. La ex presidenta Cristina Kirchner lo despidió con un sentido mensaje publicado en sus perfiles de redes sociales. Allí lo definió cálidamente como un gran compañero y un historiador imprescindible de la República Argentina.

El reconocido autor Felipe Pigna también manifestó su profundo pesar por la muerte del escritor y destacó su enorme legado cultural. A su vez, el actual gobernador Axel Kicillof lo recordó públicamente como un referente indiscutido del pensamiento nacional. El mandatario valoró su obra literaria fundamental y su enorme compromiso con la soberanía de nuestra patria.

Una obra orientada a recuperar voces

La inmensa producción de Galasso estuvo siempre atravesada por el firme intento de recuperar a protagonistas relegados. Su aguda pluma buscó visibilizar permanentemente aquellos movimientos que habían quedado fuera de los relatos históricos predominantes. Escribió biografías muy detalladas sobre figuras como Eva Perón, José de San Martín, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.

También dedicó incontables páginas a la vida de personalidades como Enrique Santos Discépolo, John William Cooke y Atahualpa Yupanqui. Su actividad intelectual no quedó limitada exclusivamente a la redacción teórica de los libros de historia. Entre 2004 y 2010 llevó sus novedosas interpretaciones a diferentes ciclos culturales masivos realizados en el ND Ateneo.

Una trayectoria que trascendió la escritura

El respetado ensayista había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 28 de julio de 1936. En 1961 se graduó oficialmente como contador público en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente, desarrolló importantes tareas profesionales como docente y rector del Instituto Superior de Periodismo José Hernández.

La difusión de sus sólidas ideas continuó ininterrumpidamente a través de diferentes formatos durante las últimas décadas. En 2017 comenzó a conducir un programa radial propio y también dirigió el periódico en línea Señales Populares. En 2024, gran parte de su trayectoria vital llegó a la pantalla del Cine Gaumont mediante un documental dirigido por Federico Sosa.

Desde 2014 se desempeñaba formalmente como embajador de la cultura popular argentina, cobrando honorarios financiados en un 100% por el Estado. Esta función honorífica implicaba brindar conferencias y tareas de asesoramiento estatal vinculadas con la identidad y la memoria colectiva. Su designación se mantuvo vigente sin interrupciones hasta el mes de septiembre de 2025.

El actual Gobierno nacional dejó sin efecto este nombramiento mediante el Decreto 692/2025 que llevó la firma de Javier Milei. La medida se tomó en el marco de un plan de revisión para reducir el gasto público y ahorrar miles de $ estatales. Pese a sus problemas de movilidad, el intelectual mantuvo su actividad intacta participando en entrevistas hasta pocas semanas antes de su muerte.