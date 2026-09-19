El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan, manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del maestro Eugenio Zanetti, artista plástico, cineasta, director de escena y referente de la cultura internacional.

Desde la institución estatal y el Gobierno provincial destacaron su figura y la significación de su mirada artística, reconociendo el impacto de su talento en las producciones líricas y teatrales presentadas sobre el escenario sanjuanino.

Zanetti acompañó a la institución en momentos clave de su desarrollo artístico a través de la puesta en escena de importantes títulos operísticos como La Flauta Mágica, Don Carlo y Pagliacci.

Su contribución trascendió la mera exhibición de obras de gran dimensión, constituyendo un legado fundacional basado en procesos de aprendizaje, formación técnica y transferencia directa de conocimientos hacia los equipos locales de realización, producción y artistas de la provincia.

En la producción de La Flauta Mágica —concebida especialmente para las dimensiones del Teatro del Bicentenario—, el maestro desplegó un abordaje integral que abarcó la dirección de escena, la escenografía, el diseño visual y el vestuario.

Este proceso creativo involucró activamente a los trabajadores locales, permitiendo consolidar capacidades de producción propia dentro del teatro. Posteriormente, con la puesta de Pagliacci, volvió a aportar su visión interdisciplinaria entre el cine, la pintura y el teatro, dejando enseñanzas y puestas en escena memorables.

Las autoridades y el personal de la institución celebraron el patrimonio cultural e histórico que el creador deja en el escenario sanjuanino y expresaron sus condolencias a sus familiares y allegados. Desde el Teatro del Bicentenario remarcaron que el recuerdo de Zanetti permanecerá vigente en la memoria de la comunidad a través de los equipos, artistas y experiencias de formación que ayudó a consolidar.

Zanetti estuvo detrás de la puesta de Pagliacci en San Juan, el año pasado.

¿Quién fue Zanetti?

Eugenio Zanetti (1940-2026) fue un multifacético artista plástico, director de arte, escenógrafo, dramaturgo y cineasta argentino de proyección internacional. Nacido en Córdoba, destacó por su capacidad para integrar el cine, el teatro, la pintura y la ópera dentro de una misma visión conceptual y estética.

Fue ganador del Premio Oscar (1995): Obtuvo la estatuilla de la Academia a la Mejor Dirección de Arte por la película Restauración (Restoration), dirigida por Michael Hoffman.

Estuvo nominado al Oscar por Más allá de los sueños (What Dreams May Come, 1998). Trabajó en producciones de Hollywood como Línea mortal (Flatliners), La guarida (The Haunting) y dirigió el largometraje Amapola (2014).

Dirigió puestas en escena en las salas más importantes de Europa, Estados Unidos y América Latina, destacándose por el diseño integral de escenografía, vestuario e iluminación.

Vínculo y legado en San Juan

Zanetti mantuvo una relación entrañable con el Teatro del Bicentenario de San Juan, donde concibió y dirigió producciones operísticas. Estuvo al frente de La Flauta Mágica (concebida especialmente para la sala sanjuanina), Don Carlo y Pagliacci. Su trabajo en la provincia no se limitó a la dirección de escena; sus proyectos funcionaron como talleres de transferencia de conocimientos y capacitación para artistas, técnicos, realizadores y diseñadores de vestuario locales.