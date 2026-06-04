Falleció José Sanfilippo, el legendario goleador del fútbol argentino

El fútbol argentino está de luto. Este jueves, a los 91 años, falleció José Francisco Sanfilippo, el "Nene", una figura que trasciende las épocas y cuyo nombre está escrito con letras doradas en la historia de San Lorenzo de Almagro. El club de Boedo confirmó la triste noticia, despidiendo al máximo goleador de su historia, quien dejó un registro imbatible de 205 tantos que lo consagraron como un atacante implacable.

Un goleador insaciable

Sanfilippo fue un delantero letal, obsesivo con el entrenamiento y una garantía de gol dentro del área. Su capacidad goleadora no tuvo rival entre 1958 y 1961, años en los que se consagró como el máximo artillero del fútbol argentino de forma consecutiva. Su pico de rendimiento llegó en 1960, donde registró la impresionante cifra de 34 goles en 40 partidos, demostrando una eficacia que lo acompañó durante toda su trayectoria.

Nacido y criado a pocas cuadras de donde hoy se erige el estadio del Ciclón, el Nene cumplió su promesa de niño: triunfar en el fútbol para ayudar a su familia. Su carrera profesional fue una muestra de dedicación absoluta, con ciclos en San Lorenzo, Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Banfield y pasos por el fútbol brasileño, cerrando su trayectoria con un inolvidable bicampeonato en el equipo de sus amores en 1972.

Legado en la Selección y en los medios

A nivel internacional, vistió la camiseta de la Selección Argentina en momentos fundamentales. Fue parte del equipo campeón del Campeonato Sudamericano de 1957 y defendió los colores nacionales en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Tras colgar los botines, su personalidad no pasó desapercibida: se convirtió en un comentarista televisivo caracterizado por su estilo provocador, sin filtros y una verborragia que lo mantuvo vigente en los medios durante décadas.

El amor del Nene por los colores azulgranas también se vio reflejado en su devoción por el Viejo Gasómetro. Tras su demolición en 1981, el goleador rescató tablones del mítico estadio para construir una tribuna en su propia quinta, un gesto que sintetiza su sentido de pertenencia. Hoy, el fútbol despide a un hombre coherente, un goleador de raza y una voz inconfundible que marcó el ritmo de varias generaciones de argentinos.