Paula Rut Sinay, actriz, directora y docente de teatro, murió y dejó un importante legado en la escena artística y académica de Mendoza. La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Durante décadas, Sinay desarrolló una carrera que combinó la actuación, la dirección, la investigación y la enseñanza. Su trabajo tuvo una fuerte presencia en la formación de artistas de distintas generaciones.

La artista se formó en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el título de Profesora en Ciencias de la Educación con especialización en Educación Artística. Luego desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la Universidad Nacional de Cuyo.

Su aporte a la formación artística

En la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo se desempeñó como profesora titular de Técnicas Corporales I y II. Desde ese espacio, participó en la formación teatral y corporal de numerosos estudiantes.

También integró equipos de investigación dedicados al desarrollo de métodos de entrenamiento que articulaban técnicas vocales, corporales y de actuación. Su propuesta buscaba una formación integral para quienes se preparaban para la escena.

En 2004 publicó el capítulo “El lenguaje corporal como un eje de trabajo posible en el nivel polimodal”, incluido en el libro colectivo Didáctica del teatro II. Allí abordó el vínculo entre cuerpo, movimiento, gestualidad y educación artística.

Lazos Danza-Teatro y su obra escénica

En 1999 fundó el grupo Lazos Danza-Teatro junto con estudiantes del Profesorado de Expresión Corporal Isadora Duncan. La agrupación se convirtió en uno de los principales espacios para el desarrollo de sus propuestas artísticas.

Entre sus trabajos se destacó Líneas en forma, una obra que combinó danza, teatro, música, texto y escenografía. La producción fue reseñada en 2001 por la revista Picadero, publicación vinculada al Instituto Nacional del Teatro.

Sinay también dirigió Lazos… tantos siglos de civilización, y no aprendimos a abrazarnos…, otra propuesta basada en el cruce entre movimiento y palabra.

También trabajó en cine

En 2022, la actriz integró el elenco de Parque Central, una película dirigida por José Kemelmajer y codirigida por Axel Rezinovsky, filmada íntegramente en Mendoza.

La producción contó además con las actuaciones de Ernesto Suárez, Aníbal Villa, Gustavo Torres y Horacio Ramos, entre otros artistas de la provincia.

La comunidad artística mendocina despidió a Sinay y destacó una trayectoria dedicada a la creación y a la enseñanza. Su legado permanece en las obras que realizó y en las generaciones de artistas que formó durante décadas.