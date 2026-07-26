Ricardo Rodríguez, el hombre de 57 años que permanecía internado en grave estado tras haber sido atropellado en Avenida Circunvalación, falleció este sábado alrededor de las 20 horas en el Hospital Guillermo Rawson, donde luchaba por su vida desde el momento del siniestro.

La víctima había permanecido en terapia intensiva con un cuadro de extrema gravedad. Producto del fuerte impacto sufrió un traumatismo de cráneo, la fractura de nueve costillas, una muñeca fracturada, una fisura de cadera y una contusión pulmonar.

Según había informado su familia durante los días de internación, Rodríguez permaneció tendido sobre el asfalto bajo la lluvia durante varios minutos antes de recibir asistencia médica, una situación que habría agravado su estado de salud debido a que aspiró agua mientras esperaba ser auxiliado. Ante la delicada evolución, sus seres queridos habían difundido un pedido de cadena de oración para acompañar su recuperación.

En paralelo, el conductor presuntamente involucrado en el atropello, un hombre de 48 años identificado por las iniciales B.M., permaneció prófugo durante unas 36 horas. Posteriormente se presentó junto a su abogado en la Comisaría 28ª y quedó a disposición de la Justicia.

Con el fallecimiento de Rodríguez, la investigación judicial ingresa en una nueva etapa. Ahora, la Justicia deberá avanzar con la correspondiente modificación de la calificación legal del hecho, teniendo en cuenta el desenlace fatal de la víctima y las responsabilidades que puedan determinarse durante el proceso.