El reconocido empresario e influencer Igho Ubiribo falleció trágicamente durante sus vacaciones de lujo en Tailandia. Su sorpresiva muerte se produjo tras someterse a un procedimiento estético de alargamiento de pene en una clínica local. La polémica intervención le provocó una falla sistémica que resultó letal en cuestión de horas.

La investigación judicial británica reveló que el hombre de 43 años recibió una inyección de ácido hialurónico y lidocaína. El trágico desenlace ocurrió mientras el creador de contenido se hospedaba en un exclusivo hotel de Bangkok junto a su actual esposa.

Tras abandonar la clínica, la pareja decidió tomar una sesión de masajes para continuar con su itinerario vacacional programado. Durante ese momento de relajación, el empresario comenzó a quejarse de un fuerte dolor en el pecho y sufrió dos desmayos consecutivos que alertaron a su entorno.

Los profesionales médicos que lo asistieron diagnosticaron rápidamente la presencia de un coágulo que bloqueó una arteria pulmonar vital. El paciente fue derivado de urgencia a una unidad de terapia intensiva para intentar estabilizar sus signos vitales menguantes.

El equipo de salud intentó reanimarlo durante más de cien minutos con intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. La autopsia posterior realizada en el Reino Unido detectó material celular en sus pulmones que coincidía plenamente con la sustancia utilizada.

La justicia forense concluyó formalmente que el repentino deceso fue una consecuencia directa del procedimiento cosmético.

Una vida de lujos y una despedida millonaria

El popular creador de contenido contaba con miles de seguidores en las redes sociales donde exhibía su ostentosa rutina diaria. Era propietario de inmuebles millonarios ubicados estratégicamente en ciudades exclusivas como Los Ángeles y la capital inglesa.

Su vida personal también estuvo marcada por la absoluta opulencia y el gasto desmedido en eventos sociales de gran magnitud. En el año 2022 protagonizó una fastuosa boda celebrada en Zimbabue junto a una reconocida diseñadora de moda internacional.

Su círculo íntimo organizó un multitudinario funeral en la ciudad de Londres para brindarle el último adiós rodeado de celebridades. El cuerpo del mediático empresario fue sepultado en un costoso ataúd de oro puro valuado en más de setecientos mil dólares.

Los graves riesgos de los rellenos estéticos

Este tipo de tratamientos masculinos pueden alcanzar costos sumamente elevados y su efecto visual dura apenas unos pocos meses. Los especialistas en urología advierten constantemente sobre los graves peligros mortales que conllevan estas prácticas invasivas sin supervisión estricta.

Las inyecciones de sustancias extrañas pueden generar complicaciones severas si el material ingresa accidentalmente al torrente sanguíneo del paciente. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar por completo estas intervenciones en establecimientos que no cuenten con las máximas garantías médicas internacionales.