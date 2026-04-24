Una mujer fue denunciada por ejercer ilegalmente la medicina tras comprobarse que trabajó durante meses en hospitales de la provincia del Chaco haciéndose pasar por médica. El caso salió a la luz luego de que autoridades sanitarias detectaran irregularidades en su formación y documentación.

La sospechosa, identificada por sus iniciales L.M.O., se desempeñaba en guardias en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, utilizando una matrícula que pertenecía a un profesional varón que trabaja en el ámbito privado.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Machagai por el director de la Región Sanitaria 2, Orlando Di Nubila, luego de confirmar la maniobra ante el Ministerio de Salud Pública. Según explicó, fueron los propios compañeros quienes comenzaron a sospechar al notar que “le faltaba mucha capacitación”.

Las dudas se profundizaron en distintas situaciones dentro del hospital. En un evento con incidentes, por ejemplo, enfermeras debieron realizar tareas médicas que la mujer no pudo llevar adelante, lo que encendió las alarmas sobre su idoneidad profesional.

Al avanzar la investigación, detectaron inconsistencias clave: el DNI no coincidía con la matrícula utilizada. Esto derivó en la denuncia formal por “ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título”.

Uno de los datos más graves es que la falsa médica llegó a firmar al menos nueve certificados de defunción durante las guardias que cubrió, lo que confirma que atendió a pacientes que luego fallecieron, utilizando sellos y datos que no le correspondían.

Además, las autoridades indicaron que la mujer construía identidades falsas: decía ser de Formosa, vivir en Corrientes y tener familiares en Paraguay, aunque registros oficiales indicaron que había votado en Sáenz Peña, lo que no coincidía con su relato.

También se estableció que previamente trabajaba cuidando pacientes de manera domiciliaria y que en esa ciudad se presentaba como enfermera, lo que le habría permitido construir una imagen previa dentro del sistema de salud.

Actualmente, la mujer se encuentra prófuga. Según confirmaron las autoridades, figuraba en cronogramas de guardias hasta abril, pero desapareció tras la denuncia y no se conoce su paradero.

En la causa interviene la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, mientras se busca determinar cómo fue contratada sin controles adecuados y si hubo responsabilidades dentro del sistema de salud por la falta de verificación de su título profesional.