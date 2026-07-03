Faltó 50 veces a su trabajo y lo descubrieron que atendía en una peluquería

La Municipalidad de Concordia resolvió el cese de funciones de un agente que utilizaba su horario laboral para atender una peluquería céntrica. El empleado, identificado como Gustavo Gutiérrez, prestaba servicios en la Dirección de Higiene Urbana, bajo la órbita de la Secretaría de Servicios Públicos. La sanción se produjo tras una investigación administrativa que contabilizó más de 50 inasistencias sin justificación en un periodo menor a dos meses.

La División Unidad de Control de Recursos Humanos inició el sumario tras detectar ausencias sistemáticas entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025. Durante las verificaciones, se constató que el hombre se encontraba en su local de calle Santa María de Oro, entre las calles Entre Ríos y San Luis. En el expediente consta que el propio Gutiérrez admitía ante quienes buscaban un corte de cabello "que en ese momento debía estar cumpliendo funciones en la Municipalidad" de la ciudad entrerriana.

Gutiérrez tenía antecedentes en la administración local, ya que anteriormente se desempeñó como asesor de la concejal Claudia Villalba en el Concejo Deliberante. Tras la comprobación de su actividad privada paralela, el Departamento Ejecutivo aplicó la cesantía amparada en la Ordenanza de Escalafón Municipal número 11.275/49.

Desde la gestión municipal señalaron "que la decisión forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fortalecer los controles internos, garantizar el uso responsable de los recursos públicos y asegurar que cada empleado cumpla efectivamente con las tareas por las que percibe una remuneración financiada por los contribuyentes" del distrito.

Finalmente, las autoridades locales destacaron "que no habrá tolerancia ante situaciones que impliquen un incumplimiento de las obligaciones de los agentes o un perjuicio para los vecinos que sostienen el funcionamiento del Estado con el pago de sus impuestos" a través de sus tributos mensuales.