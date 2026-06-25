El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan formalizó su adhesión al Programa Nacional de Restitución de Derechos de Víctimas del Delito de Trata de Personas, una iniciativa que busca fortalecer la asistencia, protección y reinserción social de quienes atravesaron esta situación.

La firma del acta se realizó este miércoles en el Ministerio de Justicia de la Nación. En representación de San Juan participó el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, acompañado por la directora de Género, Valeria Díaz.

Durante el encuentro, encabezado por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, se presentaron los alcances del programa, que contempla medidas orientadas a la prevención de la trata de personas, la asistencia a las víctimas y la restitución de derechos vulnerados.

El convenio establece dos líneas de apoyo económico. Por un lado, un subsidio de asistencia destinado a personas afectadas por este delito. Por otro, una ayuda temporal orientada a favorecer la reinserción social y laboral mediante capacitaciones y formación profesional.

Según se informó, podrán acceder a estos beneficios quienes hayan sido formalmente identificados como víctimas de trata en el marco de una causa judicial y hayan recibido asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Además, el acuerdo contempla mecanismos de protección y acompañamiento para víctimas extranjeras que decidan regresar voluntariamente a sus países de origen. También promueve la coordinación entre organismos nacionales y provinciales para fortalecer los protocolos de actuación y la detección temprana de posibles casos.

El programa tiene alcance federal y forma parte de las políticas previstas en el Protocolo para la Asistencia a las Personas Víctimas de Trata y Explotación Sexual Infantil. En San Juan, la implementación estará a cargo del Punto Focal que funciona bajo la órbita de la Dirección de Género.