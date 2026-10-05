La provincia puso en marcha una nueva capacitación destinada a personas que se encuentran en proceso de recuperación por consumos problemáticos. Se trata de un curso de Higiene y Seguridad orientado a la construcción, que busca sumar conocimientos y herramientas que puedan acompañar nuevos proyectos de vida.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y forma parte del Programa Provincial “Puentes de Aprendizaje”.

La propuesta contempla diez encuentros semanales, con una carga total de 20 horas. Las clases combinan contenidos teóricos y actividades prácticas y están a cargo de profesionales matriculados en Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción.

Qué aprenderán durante el curso

Entre los principales contenidos se encuentra la identificación y prevención de riesgos laborales, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), seguridad eléctrica y trabajos en altura.

También se abordan la manipulación de cargas, el orden y la limpieza en los espacios de trabajo, la señalización, la prevención de incendios y las pautas de actuación ante situaciones de emergencia.

La capacitación apunta a que los participantes incorporen conocimientos que puedan ser utilizados en ámbitos laborales, especialmente en actividades relacionadas con la construcción.

Una propuesta que suma nuevas herramientas

Desde el área señalaron que esta formación se incorpora a otras capacitaciones que se vienen desarrollando para personas bajo tratamiento. Entre ellas se encuentran cursos de preceptoría, herrería, soldadura, barbería, peluquería y estética de manos y uñas.

Los encuentros se desarrollan durante septiembre y octubre en Proyecto Juan, San Benito, María del Carmen y en los Centros de Atención y Acompañamiento ubicados en Pocito, La Bebida, Caucete y Chimbas.

La directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, Daniela Merlo, afirmó que al finalizar el cursado todos los participantes recibirán el certificado correspondiente.

La propuesta forma parte de una estrategia que busca fortalecer los espacios de acompañamiento y generar herramientas de formación para personas que atraviesan procesos de recuperación. El objetivo planteado es favorecer la autonomía y ampliar las posibilidades de inclusión social y laboral.