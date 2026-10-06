En el marco de la competencia internacional del Mundial de Hockey sobre Patines Asunción 2026, el clima en las tribunas se vivió con una mezcla de nerviosismo, fe y entusiasmo. Familiares y jóvenes promesas del deporte compartieron sus sensaciones antes del trascendental cruce de la Selección Argentina Sub 19 Femenina, más conocida como "Las Águilas", ante la selección de Italia este martes por la mañana.

DIARIO HUARPE estuvo presente durante el partido y captó los momentos más intensos dentro y fuera de la pista. Como el partido terminó en un empate contra las italianas en un complejo 2 a 2, a pesar de los nervios, el objetivo sigue firme.

Entendiendo la magnitud y el nivel competitivo que el combinado juvenil albiceleste brindó durante estos días de competencia, Vanesa Castro, comentó que cada instancia que se perfila, resulta complejo pero esperanzador: "Duro, pero con mucha confianza y con mucha fe que las niñas están poniéndole todo y van a llegar hasta arriba", expresó respecto al trabajo del equipo.

A pesar de la intensidad y los nervios del torneo, destacó el valor de la presencia familiar: "Lo estoy viviendo intensísimo, con muchos nervios, pero disfrutándolo al mismo tiempo... contenta y feliz por poder acompañar a mi hija", dijo una madre de las jugadoras.

Por su parte, Gustavo coincidió en el análisis del nivel de exigencia que plantea el rival, señalando que "España es candidata, pero hemos visto a las chicas en un muy buen nivel, así que nos da mucha esperanza".

Viviana Castro.

Sobre el desarrollo del cuadro y la paridad de los planteles, añadió que "a priori son dos de los mejores equipos del torneo, así que nos tocó enfrentarnos en la zona y veremos para qué estamos".

La jornada también contó con el entusiasmo de las divisiones menores y el hockey local, representado por figuras jóvenes como Tiziana del club Olimpia, quienes siguen de cerca la evolución del certamen y encuentran en estos cruces de potencias una inspiración para el crecimiento del deporte.