En un clima de profunda tristeza, familiares, amigos y colegas despidieron este domingo a la conductora y actriz Ernestina Pais, fallecida a los 54 años tras el accidente en el que el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa. La ceremonia comenzó durante la mañana en una casa velatoria de Villa Crespo y culminó con el traslado de sus restos al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Una de las escenas más conmovedoras de la despedida tuvo como protagonistas a Benicio Guyot, único hijo de la periodista, quien acompañó el féretro y participó de su traslado junto a otros familiares. También estuvo presente Milka Truol, madre de Ernestina, visiblemente conmovida por la pérdida de su hija, mientras allegados y amigos intentaban contener a la familia durante la ceremonia.

El velatorio reunió además a numerosas figuras del espectáculo que compartieron distintos momentos de la carrera de Pais. Entre los asistentes estuvieron José María Muscari, Romina Gaetani, Julieta Ortega, Dalma Maradona, Diego Ramos, Malena Guinzburg, Rochi Igarzabal y otros compañeros de trabajo que se acercaron para brindar su apoyo a la familia.

Durante la despedida, Muscari expresó el impacto que provocó la noticia entre quienes compartieron proyectos con la conductora y pidió que sea recordada "como una persona luminosa, empática y feliz". Por su parte, Romina Gaetani recordó el vínculo que habían construido durante la gira teatral que compartían y reveló que Ernestina estaba escribiendo una autobiografía, un proyecto que la entusiasmaba especialmente en esta etapa de su vida.

La muerte de Ernestina Pais generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y en el público. La conductora perdió la vida el viernes luego de que el automóvil que manejaba fuera embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel de San Isidro. El informe preliminar de la autopsia indicó que sufrió un traumatismo encefalocraneano grave como consecuencia del impacto, mientras la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias del siniestro.