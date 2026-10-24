El pedido de justicia por el crimen de Germán Galleguillo volvió a movilizar a familiares, amigos y vecinos de Jáchal. Durante la tarde de este viernes 23 de octubre, un grupo de personas se concentró frente a la vivienda del adolescente de 17 años imputado por el homicidio, ubicada en la localidad de Tamberías. Con carteles, pancartas y cánticos, los manifestantes reclamaron avances en la investigación y respuestas sobre las circunstancias en las que murió el joven de 24 años.

La movilización se desarrolló en la zona norte del departamento, donde los presentes expresaron su malestar por la situación judicial del único acusado. El adolescente permanece bajo arresto domiciliario mientras continúa la investigación, una medida que genera cuestionamientos entre los allegados de la víctima.

"Queremos que se sepa la verdad y que no quede impune. Ya no podemos seguir esperando", expresó entre lágrimas una familiar de Germán durante la concentración.

El reclamo se llevó adelante de manera pacífica y contó con la presencia preventiva de efectivos policiales, quienes permanecieron en las inmediaciones para garantizar el orden. Según la información difundida, no se registraron incidentes durante la manifestación.

La familia de Germán Galleguillo exige respuestas a la Justicia

El crimen de Germán Ismael Galleguillo ocurrió el pasado 15 de octubre en Jáchal, cuando el joven sufrió heridas de arma blanca que le provocaron la muerte. Por el hecho fue imputado un adolescente de 17 años, quien permanece vinculado a la investigación judicial.

Desde entonces, la familia de la víctima viene realizando distintas manifestaciones para solicitar el esclarecimiento del homicidio y reclamar medidas sobre la situación del acusado.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el arresto domiciliario del adolescente, debido a que permanece en una vivienda cercana al entorno familiar de Galleguillo.

Durante la protesta de este viernes, los participantes insistieron en la necesidad de que la Justicia avance con las medidas investigativas pendientes y determine las responsabilidades correspondientes.

Los familiares aseguraron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas sobre el caso.

Mientras tanto, la causa permanece en etapa de investigación y todavía no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del adolescente imputado.