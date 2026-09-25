Familiares, amigos y vecinos de Miguel Luján convocaron a una marcha para este viernes 25 de septiembre en Caucete para pedir justicia por la muerte del joven motociclista de 23 años. La concentración comenzará a las 19 en la Plaza Departamental, frente a Grido, bajo las consignas “Justicia por Miguel” y “Que su muerte no quede impune”.

Luján murió el sábado 19 de septiembre después de protagonizar un siniestro vial sobre calle Difunta Correa, en inmediaciones del barrio Enoé Mendoza. Circulaba en una motocicleta Motomel de 150 cc cuando se produjo el choque con un Peugeot 207 conducido por César Coria, de 42 años.

Según la información incorporada a la investigación, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido y el automóvil habría comenzado una maniobra de giro en U. La mecánica definitiva del hecho continúa bajo análisis de la UFI Delitos Especiales.

La familia de Miguel Luján pide acompañamiento

La convocatoria busca reunir a la comunidad caucetera para acompañar a la familia y mantener visible el reclamo mientras avanza la causa judicial.

“Su vida no fue en vano y merece justicia”, señala uno de los mensajes difundidos para invitar a participar de la movilización.

Los familiares también cuestionaron que Coria continúe en libertad durante la investigación y reclamaron que el proceso avance para establecer las responsabilidades por la muerte del joven.

Qué resolvió la Justicia en la causa

Coria fue formalmente investigado el 22 de septiembre. Durante esa audiencia, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva al considerar que podía existir riesgo de fuga, pero el juez Matías Parrón rechazó el planteo y dispuso que continúe el proceso en libertad.

El magistrado tuvo en cuenta que una condena previa contra el conductor por abuso sexual todavía no se encuentra firme y consideró que ese antecedente no era suficiente para ordenar su detención en esta causa.

La investigación tendrá un plazo inicial de 8 meses. Además, Coria quedó inhabilitado para conducir durante 4 meses y tiene prohibido acercarse o mantener contacto con los familiares de Miguel.

Mientras continúan las pericias y la reconstrucción del siniestro, la familia llevará este viernes su reclamo a las calles de Caucete.