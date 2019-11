Familiares de víctimas critican la serie "Femicidios", que preparan Pol-ka y Buena Vista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La organización “Familiares Atravesados por el Femicidio” expresó su “preocupación” por el avance de la producción “Femicidios”, que preparan Pol-ka y Buena Vista Original Productions para 2021, al considerar que no sólo “no contribuye a la lucha y/o prevención contra las violencias hacia las mujeres” sino que también podría hacer aún más profundo su “calvario”.



A través de un comunicado de prensa, la organización señaló que sabían “fehacientemente” que no es verdad lo vertido por diversos medios periodísticos, que informaban que las productoras involucradas ya contaban con el permiso y aprobación de los familiares de las mujeres asesinadas para hacer una ficción de sus casos.



Pese a lo informado por algunos periódicos, que aseguraban que entre los crímenes que se trabajarían en la serie estaban los asesinatos de Alicia Muñiz, María Soledad Morales y Wanda Taddei, un vocero de Pol-ka aseguró hoy a Télam que “nada de lo que salió es real” y “todo es invento de los medios”.



De acuerdo con esa fuente, hasta el momento ni Pol-ka ni Buena Vista dieron a conocer oficialmente sobre qué casos trabajará “Ficciones”.



De todas formas, “Familiares Atravesados por el Femicidio” advirtió que “hay padres que han formulado su descontento” y que los hijos “tras sufrir la pérdida de su madre podrían sentirse más afectados aún”.



“Que las hijas e hijos de las víctimas asesinadas tengan que enfrentar la experiencia de ver en una plataforma de streaming o una pantalla de televisión las circunstancias en las cuales fue asesinada su mamá, está muy lejos de la sanación y reparación que ellxs merecen”, añadió el comunicado de la organización.



“Femicidios” será una producción regional de Buena Vista -subsidiaria de The Walt Disney Company- aún sin pantalla confirmada y con episodios producidos en Argentina, Colombia, México y Brasil.



Los episodios producidos por Pol-ka en Argentina contarán con guiones de Leandro Calderone en base a investigaciones de la periodista Soledad Vallejos.



Esta no es la primera polémica que enfrenta la productora dirigida por Adrián Suar desde que puso en marcha el proyecto, ya que a comienzos de año fue criticada por haber registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual la consigna “No es no” y la palabra “Femicidios”.



Organizaciones feministas criticaron por entonces con dureza aquella decisión, aunque la jefa de prensa de Pol-ka, Vanesa Bafaro, explicó que la productora no buscaba apropiarse de los términos sino del uso para “nombre de un programa de TV”.