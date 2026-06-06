Después de una jornada cargada de versiones y rumores, finalmente la familia del Indio Solari confirmó por la cuenta oficial de X que el velorio al ídolo musical se realizará el domingo 7 de junio, pero todavía queda por confirmarse el lugar y la hora.

Previendo la enorme cantidad de personas que puedan llegar a aglomerarse ante un acontecimiento que será histórico, los familiares estuvieron tratando de organizar el velatorio para darle el último adiós.

La muerte de Carlos “Indio” Solari no solo dejó un vacío en la historia del rock argentino. También, abrió una discusión urgente sobre cómo despedir a una de las figuras más convocantes de la cultura popular del país.

Con miles de fanáticos movilizados de todo el país, más una ola de homenajes que crece minuto a minuto, en todas las ciudades, el Gobierno descartó una despedida en el Congreso de la Nación por “cuestiones de seguridad”.

En principio se intentó armar una despedida para este sábado, incluso se llegó a especular con la posibilidad de que fuera en el estadio de Racing. Sin embargo, es propuesta fue desestimada. “Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”, indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclaró que ante la posibilidad de realizar una despedida al músico en el Congreso de la Nación, “se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes” los cuales concluyeron que el Palacio Legislativo “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.

Fuentes vinculadas a las negociaciones reconocen que la primera reacción fue descartar esa opción. Pero la repercusión social que generó la muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sumada a la presión de las redes sociales y los medios, obligó a reabrir el debate, que finalmente fue descartado.

La preocupación principal gira alrededor de la seguridad. Apenas se conoció la noticia del fallecimiento, funcionarios provinciales comenzaron a consultar a la Casa Rosada sobre los dispositivos que podrían implementarse para recibir a miles de personas que planean viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La experiencia de los recitales del Indio, que durante años movilizaron multitudes difíciles de comparar con cualquier otro fenómeno cultural, está presente en todas las conversaciones. En el Gobierno admiten que esperan una llegada masiva de micros y contingentes provenientes de distintos puntos del país.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que desde las autoridades nacionales pusieron a disposición el predio de Tecnópolis, pero también fue descartado porque aún no lograron comunicarse con el abogado de la familia para avanzar en la organización.

No obstante, la Casa Rosada mantuvo silencio. Desde gobierno dejaron trascender que no habilitarían ninguna dependencia estatal y tampoco se declararía duelo por el fallecimiento del músico. Luego, de a poco, surgieron algunos tuits libertarios lamentando la pérdida, pero tampoco desperdiciaron la oportunidad para cuestionar políticamente al músico.

Mientras tanto, la familia aguarda una definición para este sábado. Con convocatorias espontáneas que ya comenzaron a surgir, incluida una “misa ricotera” en Plaza de Mayo y en las plazas céntricas de todas las provincias, el desafío para las autoridades pasa por encontrar un lugar que permita canalizar el dolor colectivo y evitar que la despedida de uno de los artistas más influyentes de la Argentina termine desbordada por la magnitud de su propia leyenda.

La carne muere, pero la leyenda nace

Carlos “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, según confirmaron fuentes judiciales. Fue una figura central del rock nacional que dejó una huella indeleble en más de una generación. Hacía una década padecía Parkinson, enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios, pero no de su público. Referentes de la cultura, la política y el deporte lo despiden con profundo pesar.

Lo que reveló la autopsia judicial que el fallecimiento fue ocasionado por un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico mientras se encontraba en la pileta climatizada de su casa de Parque Leloir.