Familiares de Gonzalo Martín Quintero, Uriel Ríos y Germán Ismael Galleguillo se movilizaron este jueves 12 de noviembre frente a la Legislatura Provincial de San Juan para reclamar justicia y respuestas por los asesinatos de los tres jóvenes. La manifestación se realizó al mediodía, en coincidencia con la Decimosegunda Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, con el objetivo de mantener visibles las causas y evitar que las investigaciones queden paralizadas.

DIARIO HUARPE estuvo presente en la movilización y habló con los padres de las víctimas, quienes coincidieron en reclamar celeridad judicial, mayor participación en los procesos y el tratamiento de una nueva normativa vinculada con la responsabilidad penal juvenil. También cuestionaron la falta de información sobre los avances de las investigaciones y exigieron respuestas concretas sobre las pruebas pendientes.

El reclamo por una nueva ley

Javier Ríos, padre de Uriel, pidió que la Legislatura avance con una ley que acompañe la normativa nacional y permita que los familiares tengan participación en las causas. “Nosotros lo que venimos a reclamar es que acá en la Legislatura se termine de decidir la nueva ley, que ya es vigente, pero los códigos procesales aún son los viejos”, expresó.

El hombre sostuvo que, mientras continúen aplicándose los procedimientos anteriores, los padres quedan afuera de las decisiones judiciales. “Estamos mirando por la ventana lo que ellos hacen y deshacen. Nosotros no podemos defender a nuestros hijos, nada”, manifestó.

Además, aseguró que no recibió novedades sobre la investigación por la muerte de Uriel ni información sobre los últimos procedimientos. “Estamos como atados de pies y manos”, afirmó, y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la normativa que, según planteó, les impide constituirse como querellantes.

Quintero espera novedades sobre la imputada

Gabriel Quinteros, padre de Gonzalo Martín Quintero, también reclamó que se trate una ley que acompañe la normativa nacional sobre la imputación de jóvenes y menores de edad. El hombre señaló que esperan ser recibidos por las autoridades legislativas para conocer cuándo comenzará el tratamiento de la iniciativa.

En cuanto a la causa por la muerte de su hijo, contó que declaró el viernes anterior durante aproximadamente una hora y media. Según le informaron, a fines de esta semana o principios de la próxima podrían tener novedades sobre la situación de la imputada y el avance de la investigación.

Gonzalo, de 19 años, murió el 15 de septiembre tras recibir un disparo en el rostro dentro de una vivienda de Villa 1° de Mayo, en Chimbas. La investigación tuvo un giro hacia su novia, una adolescente de 16 años, luego de que inicialmente se informara sobre el ingreso de personas encapuchadas.

Galleguillo pidió respuestas por las pruebas

Ángel Galleguillo, padre de Germán Ismael Galleguillo, acompañó el reclamo de las otras familias y pidió que se avance con la ley y con la investigación por el asesinato de su hijo. También manifestó su preocupación por la cercanía con la persona señalada por el crimen, debido a que ambos viven en Jáchal.

El hombre contó que, según le informaron, las pericias y las declaraciones ya estarían realizadas, pero que faltaría una decisión judicial vinculada con el traslado del acusado. Además, cuestionó los antecedentes que, según afirmó, tenía el sospechoso y consideró que debería haber estado detenido antes del hecho.

Germán, de 24 años, murió el 16 de octubre después de recibir cuatro heridas de arma blanca durante una pelea en un puesto rural cercano a Villa Mercedes, en Jáchal. Su padre lo recordó como un trabajador y padre de dos hijos, que buscaba salir adelante y sostener a su familia.

Tres causas que siguen bajo reclamo

Los tres casos tienen como punto en común el pedido de respuestas judiciales y la participación de las familias en los procesos. En el caso de Uriel Ríos, de 17 años, murió tras ser apuñalado en el tórax durante una pelea a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante, mientras que su hermano gemelo resultó gravemente herido.

La movilización volvió a poner en primer plano el reclamo de los familiares, que buscan conocer los avances de las investigaciones y que sus voces sean escuchadas durante los procesos judiciales. Frente a la Legislatura, insistieron en que el tratamiento de la nueva normativa es una herramienta central para acompañar sus pedidos de justicia.