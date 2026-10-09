Familiares, amigos y allegados de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado en Médano de Oro, convocaron a una nueva marcha para exigir justicia por su muerte. La concentración fue anunciada para este viernes 9 de octubre, a las 19, en la Plaza 25 de Mayo, en Capital, con el objetivo de mantener vigente el reclamo y acompañar a la familia mientras avanza la investigación judicial.

"No vamos a descansar hasta que se haga justicia", expresaron desde el entorno del joven al convocar a la movilización. Su padre, Javier Ríos, también pidió el acompañamiento de la comunidad sanjuanina para exigir respuestas por el crimen ocurrido el pasado 21 de septiembre, durante una pelea a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante.

La marcha se produce en medio de nuevos avances en la causa que investiga la jueza de Menores María Julia Camus. En las últimas horas, uno de los adolescentes detenidos recuperó la libertad tras el análisis de nuevas imágenes, mientras continúa la incorporación de testimonios y otras pruebas para esclarecer lo sucedido.

Los familiares esperan que la investigación permita determinar las responsabilidades por el asesinato de Uriel, quien recibió una herida mortal de arma blanca. La convocatoria también contempla un recorrido hacia la Catedral, en una nueva jornada de pedido de justicia.