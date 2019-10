Familiares y amigos de víctimas de la tragedia de Austral realizan un acto a 22 años del siniestro

Los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Austral realizarán mañana un acto en el Aeroparque Jorge Newbery al cumplirse 22 años de la caída de un avión en las cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, que causó la muerte de 74 personas, en momentos en que se está desarrollando el juicio oral en los tribunales de Comodoro Py. El acto tendrá lugar mañana, a las 19, en el monumento en memoria a las víctimas que está ubicado al lado del estacionamiento del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, señaló un comunicado de los organizadores. Además de esta actividad, una comitiva de familiares y amigos se trasladará el próximo sábado 12 de octubre al Paraje Sánchez, en el departamento de uruguayo de Río Negro y cerca de Fray Bentos, para realizar al mediodía otro acto en el lugar del siniestro. En un video que produjeron los familiares de las víctimas y circula en las redes sociales, los hijos de algunos de los 74 muertos expresaron su dolor y su reclamo de justicia. En ese video Carlos cuenta: "uno de los 74 pasajeros era mi papá, él en ese momento tenía 49 años y yo 23; por seis meses estuve con un pedazo del avión en el bolsillo, porque cuando fuimos al lugar de la caída en ese agujero solo quedaban cosas desparramadas". Yamila Nair Williams añadió: "yo tenía 11 años y mi papá 49, el dolor es el de saber que no fue un accidente, saber que el avión tenía 32 fallas y por no tener los controles que debía se perdieron 74 vidas, y queda también el dolor de crecer sin papá". El juicio oral y público en el que están imputados 35 personas, entre directivos de la empresa y funcionarios públicos, comenzó el pasado 3 de marzo y las audiencias están a cargo del Tribunal Federal Oral (TOF) 5, que integran los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y José Valentín Martínez Sobrino. La mayoría de los peritos que intervienen en el juicio cuestionó en el mes de junio la "actitud individual" del copiloto, quien "apagó el piloto automático para iniciar el descenso". Uno de los peritos de la fiscalía aseguró que "lo que se enseña en esos casos es que se debe modificar el piloto automático para realizar el descenso, pero no apagarlo". El debate forma parte de la etapa final del coloquio de peritos, que fueron convocados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 -integrado por los jueces Daniel Obligado, José Martínez Sobrino y Adriana Palliotti- para "zanjar las divergencias entre el informe de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación de Uruguay (Ciada) y el anexo de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil de Argentina (Jiacc)". En ese anexo, los peritos argentinos aseguraban que el avión "se estrelló por un error humano de los pilotos" y no por el "congelamiento del tubo de Pitot" (sensor de velocidad), principal hipótesis de las autoridades uruguayas. El juicio por "estrago doloso" investiga la responsabilidad de 35 ex funcionarios nacionales y directivos de Austral, que entonces era manejada por la empresa española Iberia, tras el accidente del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, que se estrelló el 10 de octubre de 1997 y dejó 74 muertos. El avión McDonnell Douglas DC-9-32, con matrícula argentina LV-WEG, se precipitó en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, cuando se dirigía desde Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires.