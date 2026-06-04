En medio de una profunda conmoción, familiares, amigos y allegados despidieron este jueves a Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. El cortejo fúnebre partió durante la mañana hacia el cementerio Parque Los Álamos, donde sus restos fueron inhumados en una ceremonia privada marcada por el dolor y el reclamo de justicia.

El velatorio se desarrolló de manera íntima en una casa funeraria del barrio Alta Córdoba. La despedida comenzó durante la tarde del miércoles y se extendió hasta la mañana de este jueves, bajo un importante operativo policial dispuesto para resguardar la privacidad de la familia y evitar situaciones de exposición pública.

Las autoridades implementaron vallados y controles en los alrededores de la sala velatoria, permitiendo únicamente el acceso de familiares y personas cercanas. La decisión respondió a un pedido expreso del entorno de la adolescente, que solicitó atravesar el duelo lejos de las cámaras y de la presencia masiva de personas ajenas al círculo íntimo.

La despedida se produjo pocos días después del hallazgo de los restos de la joven y mientras la investigación judicial continúa sumando pruebas. La causa tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, quien permanece detenido e imputado por el femicidio. Los investigadores intentan determinar además si existieron otras personas involucradas en el hecho o maniobras posteriores de encubrimiento.

Según la hipótesis del fiscal Raúl Garzón, Agostina ingresó a una vivienda del barrio Cofico el 23 de mayo y allí habría sido abusada y asesinada por asfixia. Posteriormente, el cuerpo habría sido ocultado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue encontrado tras varios días de búsqueda.

Mientras familiares y amigos le daban el último adiós, la Justicia avanzaba con nuevas pericias y análisis de elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es reconstruir cada paso posterior al crimen y determinar si hubo colaboración de terceros.

El caso provocó una fuerte repercusión en Córdoba y en todo el país, donde distintas organizaciones y sectores de la sociedad continúan reclamando el esclarecimiento total de los hechos y justicia para la adolescente.