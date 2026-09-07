Familias de los heridos en la pelea a hachazos se cruzaron en el Hospital Rawson

La violenta pelea a hachazos que protagonizaron dos hombres en Santa Lucía sumó un nuevo capítulo este domingo. Mientras ambos permanecían internados en el Hospital Rawson por las heridas que sufrieron durante el enfrentamiento, sus familiares se cruzaron dentro del nosocomio y terminaron a los golpes.

El primer episodio ocurrió durante la madrugada, cuando una discusión vinculada a un préstamo de dinero terminó en una pelea entre un hombre de 36 años y otro de 38. Este último cumple una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Según la información publicada sobre el hecho, el conflicto comenzó cuando el hombre de 36 años llegó hasta la vivienda del otro para reclamar dinero. La discusión fue subiendo de tono hasta terminar en un violento enfrentamiento.

Dos hombre heridos

Durante la pelea fueron utilizados elementos cortantes. En el lugar, los investigadores encontraron un hacha y un cuchillo, mientras que ambos protagonistas terminaron con distintas heridas producto del enfrentamiento.

Por la gravedad de las lesiones, los dos hombres fueron trasladados por personal del servicio de emergencias 107 hasta el Hospital Rawson bajo Código Rojo. Ambos ingresaron conscientes y quedaron internados para recibir atención médica.

El episodio generó la intervención de la Justicia y de personal policial, que trabajó en el lugar para preservar la escena y avanzar con las pericias correspondientes.

El conflicto continuó en el Hospital Rawson

Con los dos protagonistas internados, el conflicto no terminó en Santa Lucía. Horas después, sus familiares se encontraron en el Hospital Rawson y protagonizaron un nuevo episodio de violencia.

El cruce terminó con golpes y empujones dentro del establecimiento sanitario. Además, según trascendió, durante la pelea fueron arrojados distintos objetos, entre ellos palos y sillas.

La situación generó momentos de tensión dentro del hospital, donde permanecían internados los dos hombres que habían protagonizado la pelea original.

Así, la pelea ocurrida durante la madrugada en Santa Lucía terminó teniendo una segunda escena dentro del principal hospital de la provincia. La disputa que había comenzado por dinero y derivó en un enfrentamiento con un hacha y un cuchillo sumó ahora una nueva pelea, esta vez protagonizada por integrantes de las familias de los involucrados. Mientras continúa la atención médica de los dos hombres heridos, la Justicia deberá avanzar en la investigación para determinar las circunstancias de ambos episodios.