El renovado Parque Quebrada de Zonda volvió a convertirse en un punto de encuentro para las familias sanjuaninas durante su primer fin de semana después de la inauguración de las obras. Numerosos visitantes eligieron el tradicional espacio de Rivadavia para disfrutar de una jornada al aire libre, aprovechar los sectores de parrilleros y recorrer las nuevas instalaciones.

La puesta en valor del predio fue inaugurada el viernes 13 de noviembre por el gobernador Marcelo Orrego y, apenas unos días después, las familias comenzaron a disfrutar de las mejoras realizadas en uno de los espacios recreativos más tradicionales de San Juan.

Durante una recorrida de DIARIO HUARPE, se observó una importante presencia de visitantes que aprovecharon el fin de semana para conocer las instalaciones renovadas. Los sectores de parrilleros y los juegos infantiles se encontraban habilitados, permitiendo que grandes y chicos disfrutaran del lugar.

La reapertura también representa la recuperación de un espacio que durante generaciones fue escenario de encuentros familiares, comidas al aire libre y paseos de fin de semana.

Los nuevos espacios que ya disfrutan las familias

La renovación del Parque Quebrada de Zonda incluyó 12 obras distribuidas en diferentes sectores, con una superficie total intervenida de 61.027 metros cuadrados.

Entre las principales mejoras se encuentran 52 parrilleros, cinco grupos de juegos infantiles, nuevos senderos peatonales, mesas, bancos, iluminación y sectores destinados a la actividad física.

También se incorporaron espacios gastronómicos, estacionamientos y mejoras de accesibilidad, con el objetivo de facilitar la circulación y ampliar las posibilidades de uso del predio.

Los sectores de parrilleros constituyen una de las principales incorporaciones para quienes buscan pasar varias horas en el parque. La disponibilidad de mesas y bancos permite organizar encuentros familiares y compartir comidas en contacto con el entorno natural de la Quebrada de Zonda.

Por su parte, los nuevos juegos infantiles ofrecen alternativas recreativas para los más pequeños, mientras que los senderos permiten recorrer distintos sectores del parque y disfrutar del paisaje.

La intervención también contempló la renovación de sanitarios y servicios.

El primer fin de semana marcó el regreso de los visitantes a un espacio emblemático de San Juan.Con las obras inauguradas y buena parte de las instalaciones en funcionamiento, el Parque Quebrada de Zonda comienza una nueva etapa. El desafío será mantener los espacios y servicios en condiciones para acompañar la llegada de visitantes, especialmente durante los fines de semana y la próxima temporada de verano.

Buscate