La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzó a tomar movimiento este domingo en el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito. Alrededor de las 19, las primeras personas comenzaron a acercarse al predio para disfrutar de una nueva jornada de actividades, con la expectativa puesta en la feria, los espectáculos del Velódromo Vicente Chancay y los artistas nacionales que subirán al escenario principal.

Desde temprano, familias, grupos de amigos y visitantes empezaron a llegar al complejo para recorrer las distintas propuestas de la celebración. La feria volvió a convertirse en uno de los puntos de interés, con puestos de emprendedores, espacios gastronómicos y diferentes alternativas para quienes buscan disfrutar de la Fiesta del Sol más allá de los shows musicales.

Otro de los espacios que concentra la atención es el Velódromo Vicente Chancay, donde están previstos distintos espectáculos para esta tercera jornada. La programación artística se completa con los recitales del escenario principal, que tendrá como protagonistas a los artistas nacionales convocados para el cierre de la noche.

Con el ingreso progresivo del público, el predio comenzó a recuperar el movimiento propio de una nueva jornada de la Fiesta Nacional del Sol. La propuesta reúne música, gastronomía, producción local y entretenimiento en un mismo espacio, en una celebración que convoca tanto a sanjuaninos como a visitantes.