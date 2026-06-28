La previa del partido entre Argentina y Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 tuvo un condimento especial fuera del estadio. Miles de hinchas argentinos aprovecharon las horas previas al encuentro para reunirse en los bares cercanos al escenario deportivo y vivir un clima de auténtica fiesta mundialista.

Entre camisetas celestes y blancas, banderas, cánticos y brindis, los fanáticos transformaron las calles de Dallas en una verdadera extensión de la tribuna. Muchos llegaron temprano para “hidratarse”, como bromearon algunos, mientras esperaban el ingreso al estadio para alentar a la Selección.

El equipo de GRUPO HUARPE recorrió la zona y dialogó con los hinchas, quienes expresaron la emoción de acompañar a la Albiceleste en una nueva presentación mundialista, en un contexto donde el equipo de Lionel Scaloni ya tiene asegurado su pase a los dieciseisavos de final.

La jornada no solo fue fútbol. Entre cerveza, música y celebraciones, también hubo espacio para historias inesperadas: algunos hinchas aseguraron haber conocido gente nueva durante la previa, e incluso surgieron romances improvisados entre argentinos que coincidieron en la misma mesa de un bar.

El ambiente fue de algarabía total, con grupos de amigos, familias y viajeros de distintas provincias que se unieron en un mismo objetivo: acompañar a la Selección Argentina en su camino por el Mundial 2026.

A pesar de la distancia y el calor de la ciudad estadounidense, la pasión argentina volvió a imponerse. Las calles cercanas al estadio se llenaron de color y energía, en una previa que ya es parte del espectáculo mundialista.

Con el inicio del partido cada vez más cerca, los hinchas comenzaron a trasladarse hacia el estadio, llevando consigo la ilusión intacta de cerrar la fase de grupos con otra victoria y seguir alimentando el sueño argentino en la Copa del Mundo.