La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari continúa generando muestras de dolor y homenajes en todo el país. En San Juan, los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota convocaron a una concentración para despedir al histórico cantante y referente del rock argentino.

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales bajo la consigna “Hoy San Juan despide al Indio” y forma parte de una serie de encuentros organizados en distintas ciudades del país tras conocerse el fallecimiento del músico.

El encuentro está previsto para este viernes 5 de junio a las 19 en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral de San Juan. Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar banderas, remeras, instrumentos y cualquier elemento vinculado al universo ricotero para compartir una despedida colectiva.

“San Juan se moviliza. Ante la triste e histórica noticia de la partida del Indio Solari, nos autoconvocamos para fundirnos en un abrazo ricotero y rendirle el homenaje que se merece al máximo exponente de nuestra cultura”, señala el mensaje difundido por los impulsores de la iniciativa.

Un homenaje desde la pasión ricotera

La convocatoria busca replicar el espíritu de las históricas reuniones de seguidores de Los Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes de la historia del rock nacional. Los organizadores llamaron a que “el pogo más grande del mundo se escuche hoy desde San Juan”, en referencia a una de las frases más asociadas a la mística ricotera.

Desde que se conoció la noticia de la muerte del Indio, las redes sociales se llenaron de mensajes, fotografías y recuerdos vinculados a sus canciones y recitales. En la provincia, músicos, periodistas y fanáticos expresaron su pesar por la partida de una figura que marcó a varias generaciones.

Se espera que durante el encuentro se entonen canciones emblemáticas del repertorio de Los Redonditos de Ricota y de la etapa solista del artista, en una despedida que promete reunir a cientos de seguidores.