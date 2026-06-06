

Apenas se conoció la noticia de la pérdida física del artista popular Indio Solari, las plazas de todo el país fueron el escenario para expresar sentimientos de dolor de sus seguidores, el pueblo ricotero. Pero también, hubo emociones encontradas de alegría, de abrazos y agradecimiento por todo lo que le dio el cantante a la cultura argentina.

La Plaza 25 de Mayo no fue la excepción de este duelo, como estuvo circulando por las redes sociales a través de un afiche, la cita a la “misa ricotera” de despedida fue fijada a las 19 hs.

En ese momento exacto, registrado por las cámaras de DIARIO HUARPE y pese a la baja temperatura de esta jornada, llegaron de diferentes puntos de la ciudad, jóvenes y adultos compartiendo en común la devoción por uno de los exponentes que dejó una huella profunda en el rock, en la música y en la cultura nacional.

Una vez que se congregaron alrededor de la fuente de la plaza, uno de los jóvenes trajo una guitarra y a entonar canciones de Los Redondos.

La multitud fue acompañando a canto coral y palmas. En el instante en que el guitarrista tocó los acordes de Ji Ji Ji inmediatamente se despertó un pogo improvisado entre los chicos, como parte de ese folklore rockero que nunca dejará de existir para quitarse las penas del cuerpo.

Uno de los primeros chicos en asistir a la convocatoria, llegó un poco más temprano. Con pantalones y camperas de jean oscuro, un prendedor de Redondos y con el cigarro en la mano, Ezequiel afirmó que: "las letras muy poéticas, místicas, que hasta el día de hoy, la gente discute qué pueden significar sus canciones. Cuando me desperté y me enteré de la noticia fue un balazo de agua fría. Soy ricotero desde chiquito, mi vieja escuchaba a los Redondos, con "El Ángel de los Perdedores" fue el primero que intenté sacarlo con la guitarra", recordó el joven fan.

Además, comentó que: "él va a seguir con vida de alguna manera, son muchas generaciones y sí, obviamente la música va a seguir estando, la voz va a seguir estando, por más que el chabón ya no esté, es un ícono de la cultura del rock nacional".

Por su parte, Augusto, que también asistió con amigos y amigas, dijo que: "prácticamente puedo decir que la mayor parte de mi vida los redondos y el indio me han me han acompañado siempre. Lo que más admiro del Indio es su compromiso con la argentinidad misma, con la sociedad, con las causas nobles. Hasta los últimos días de su vida, cuando no podía ya subirse a un escenario, él siguió firme con sus convicciones y con una claridad de pensamiento siempre".

Yanina, que tiene 40 años y que desde muy chica escuchó a Los Redondos y al Indio en su etapa solista, afirmó que "A diferencia de otros grandes iconos de la música, él ha sido muy argentino. Esto que sucede acá no lo vas a ver en Nueva York, en la India, ni en Japón. Es uno de los pocos artistas que estaba vivo con conciencia social, siempre involucrado a favor de Argentina. Siento la bendición de haberlo conocido, de haber escuchado su música y ahora tengo un hijo de 18 que se crió escuchando su música y hoy me decía eso, 'Mamá, qué loco porque yo lo conozco al indio por su voz'. Entonces, ahí está la felicidad de él, de ver que nosotros disfrutamos y que le dejamos un legado también", afirmó.

Por otro lado, Yanina contó cuál de las canciones que más la interpeló actualmente: "es 'Mientras tanto el sol se muere' es la canción que me hizo llorar mucho, porque se fue todo un señor en este mundo. A pesar de la masividad, de la música que hacía, nunca tuvo quilombos, ni puteríos con dinero, con estafas. Para mí fue todo un señor", concluyó.

A medida que avanzaba la noche, fue sumándose más personas a la ronda y de esta forma, el encuentro con pares, con la música del Indio en el interior, a los fans les tocará escribir las nuevas páginas de esta historia, que a partir de ahora, comienza otro capítulo, el del amanecer de una leyenda que no morirá nunca.