Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, declaró este jueves ante el fiscal Raúl Garzón en los tribunales de Córdoba y aseguró que es inocente de los cargos en su contra.

El hombre, amigo del principal acusado Claudio Barrelier, llegó a sede judicial pasadas las 10 de la mañana y, visiblemente nervioso, sostuvo que los hechos que se le atribuyen no ocurrieron de la manera en que los describe la fiscalía. Su defensa adelantó que pedirá la ampliación de la declaración y la excarcelación.

Según explicó su abogado, Eduardo Medina Allende, su cliente negó haber participado en maniobras de encubrimiento o en supuestos intentos de extorsión a la familia de la víctima. Además, rechazó la acusación de haber mantenido comunicaciones sospechosas mientras la madre de la adolescente la buscaba.

Para la fiscalía, tanto Fassetta como Soledad Andreani —expareja de Barrelier— habrían tenido roles específicos en el hecho, lo que refuerza la hipótesis de que el acusado principal no actuó solo en el crimen.

En el caso de Andreani, se la investiga por haber facilitado su vehículo, que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la joven hasta un descampado en barrio Ampliación Ferreyra. También se sospecha que posteriormente lavó el auto. La principal prueba en su contra son registros fílmicos que la ubican junto a Barrelier después del femicidio. La mujer declarará este viernes.

Por su parte, Barrelier ya se presentó ante la Justicia, pero se negó a responder preguntas. Solo afirmó que no participó del crimen. La fiscalía agravó su imputación a homicidio triplemente calificado, en el marco de un hecho ocurrido en un contexto de violencia de género.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, Agostina Vega, de 14 años, ingresó a una vivienda del barrio Cofico el 23 de mayo. Allí habría sido abusada y asesinada por asfixia entre esa noche y la madrugada siguiente.

Siempre según la hipótesis de los investigadores, el acusado mantuvo el cuerpo durante varias horas y luego lo trasladó en el vehículo de Andreani hasta un descampado, donde lo enterró con la intención de ocultar el crimen.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, mientras la fiscalía busca determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en uno de los casos más conmocionantes de Córdoba en las últimas semanas.