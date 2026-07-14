La actriz e imitadora Fátima Florez volverá a presentarse en San Juan con "Fátima Universal", un espectáculo que combina humor, música, imitaciones y una importante puesta en escena. La función será el sábado 8 de agosto, a las 21, en el Teatro Sarmiento, donde ofrecerá una propuesta pensada para toda la familia con un recorrido por algunos de los personajes más reconocidos de su carrera.

El espectáculo se apoya en un despliegue artístico que reúne imitaciones, cuadros musicales y humor, con interpretaciones de artistas internacionales como Taylor Swift, Cher, Michael Jackson, Tina Turner y Gloria Trevi. Además, contará con la participación especial de invitados para sumar más dinamismo al show.

Con una trayectoria consolidada en el teatro y la televisión argentina, Fátima Florez vuelve a apostar por un formato que mezcla diferentes géneros sobre el escenario. A lo largo de los 90 minutos de función, la artista interpreta distintas figuras nacionales e internacionales, alternando humor, música y cambios de vestuario en una producción de gran ritmo.

La propuesta busca ofrecer un espectáculo dinámico, en el que conviven la comedia, las imitaciones y los números musicales, con una puesta diseñada para mantener el interés del público desde el comienzo hasta el final.

Invitados, entradas y precios

Uno de los atractivos de "Fátima Universal" será la participación de Marcelo Polino, histórico compañero artístico de la humorista, junto con la presencia de Los Pampas Bravas, reconocidos por sus exhibiciones de boleadoras y destrezas tradicionales que sumarán un segmento diferente dentro del espectáculo.

La organización informó que la apertura de puertas será 40 minutos antes del inicio de la función. El evento es apto para todo público y tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Yendly. Los valores son de $60.000 para Platea Baja filas 1 a 10, $55.000 para Platea Baja filas 11 a 17, $45.000 para Platea Baja filas 18 a 20 y Pullman, mientras que las Gradas, sin numerar, tienen un precio de $35.000.