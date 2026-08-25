Fátima Florez reveló cómo su Norberto Marcos la engañaba en su propia casa

La comediante Fátima Florez reavivó de manera pública la confrontación que mantiene con su expareja, el productor Norberto Marcos, tras participar en programas televisivos de espectáculos. Luego de una emotiva intervención en el programa conducido por Moria Casán, donde quebró en llanto al abordar la prolongada disputa económica, el productor reaccionó definiéndola de manera crítica bajo la expresión "enferma por la cámara".

Frente a esta repercusión, la humorista redobló su postura en una entrevista televisiva en la cual repasó el desgaste de una relación de 22 años y un conflicto judicial que ya se extiende por cuatro años. Al referirse a su estado emocional, Florez declaró: "Me sensibilizó un poco, es mucho tiempo. Ya son cuatro años y se está haciendo larga la cuestión. Siempre estuve preparada para ir a tomar un café, hablar de lo que sea y subsanar las cosas que quedaron raras".

La artista también cuestionó las declaraciones previas del productor sobre los motivos de su separación. "Él dijo cosas que son mentiras y me dolieron mucho. Dijo que por mi entorno nos separamos, y eso es subestimarme como mujer, mi inteligencia y decir como que yo no decido nada, que el resto decide por mí, bajándome el precio como siempre", expresó la imitadora.

Asimismo, la comediante expuso su desagrado ante los comentarios sobre sus relaciones afectivas actuales. "También dudó de mi relación con el presidente y hubo otras cosas que pusieron los pelos de punta tras 22 años de relación, no puede dudar de mis vínculos. Sé que él siempre espera para salir por teléfono, que la termine, que haya paz. Sabe lo buena gente y lo leal que soy. Sabe cómo lo acompañé durante todos estos años", afirmó durante la nota.

El punto de mayor conflicto en el testimonio de Florez se centró en las acusaciones sobre el comportamiento del productor durante el matrimonio. La actriz aseguró poseer documentación y pruebas de estas situaciones. "No sé si fue leal conmigo como yo fui con él, tengo pruebas sobre eso. Mientras yo estaba trabajando había mujeres viviendo en una casa mía sin mi consentimiento, no sé qué tipo de vínculo tendrían con él pero era una casa mía en la que vivía gente sin mi consentimiento", manifestó de manera contundente. Además, le envió un mensaje pidiéndole terminar el litigio: "Así que se deje de joder, que suelte y me cuide un poco".

Posteriormente, la comediante amplió sus señalamientos mediante una comunicación directa con el panelista Daniel Ambrosino, donde detalló aspectos de su vida diaria. "Norberto lloraba mientras toqueteaba mujeres mientras yo trabajaba. A mi secretaria en un momento le dijo que me llene de miedo. No me dejaba comprar unas simples cremas porque igual 'me iba a arrugar'. Mientras tanto, él se hacía de todo", concluyó Florez al referirse a las vivencias durante su convivencia y trabajo compartido.