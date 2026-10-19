Fátima Florez reveló que está enamorada y, ¿vuelve con Javier Milei?

Fátima Florez protagonizó un encuentro lleno de humor, complicidad y sorpresas en Polino Auténtico, el programa que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre. Durante una hora de entrevista, la humorista desplegó su talento, interpretó algunas de las voces más pedidas y queridas por los oyentes y deslumbró con una presentación exclusiva: su imitación de Martita Fort, la influencer y actual participante de MasterChef Celebrity.

La caracterización de la joven surgió prácticamente sin preparación previa, una muestra más de su extraordinaria capacidad para captar voces, gestos y personalidades. Con esta nueva figura, la artista dejó en evidencia una vez más por qué es considerada la referente indiscutida en su género. La charla radial sirvió para que la imitadora mostrase su talento nato ante los micrófonos.

Entre risas cómplices, anécdotas y recuerdos, la emisión puso en primer plano la historia profesional que une a la capocómica con el periodista Marcelo Polino. Ambos trabajan juntos desde hace muchos años y han compartido escenarios, ovaciones y miles de aplausos. A lo largo de sus trayectorias han recibido múltiples reconocimientos y premios nacionales e internacionales, consolidando una dupla artística que sigue conquistando a los espectadores.

Durante el reportaje, la actriz se refirió a su presente personal y aseguró estar muy bien, acompañada, enamorada y feliz. Fiel a su estilo directo y pícaro, el conductor no dejó pasar la oportunidad y adelantó que el próximo 31 de octubre será él mismo quien le pregunte quién es el hombre que continúa conquistando el corazón de la famosa humorista.

Ese día será la cita en el Teatro Ópera, cuando la protagonista presente su show Fátima Universal en una única función. El espectáculo permitirá disfrutar de todo el talento de una figura que sorprende con sus transformaciones, su versatilidad y su capacidad constante de reinventarse, llevando al escenario personajes, voces y momentos inolvidables para toda su audiencia.