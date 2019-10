Faurie consideró "absurdo" y "tragedia espantosa" que Venezuela integre Consejo de DDHH de ONU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El canciller argentino, Jorge Faurie, calificó esta noche en la ciudad de Córdoba de "absurdo" y una "tragedia espantosa" que Venezuela ocupe un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, quien disertó esta tarde en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), manifestó a los medios locales que los países que integran el Grupo de Lima, entre ellos Argentina, habían solicitado que no se permita la postulación de Venezuela para ocupar esa vacante. "Es otro de los absurdos que las Naciones Unidas no tiene el coraje de encarar", criticó Faurie, al sostener que se elige como miembro del Consejo de Derechos Humanos al país que gobierna Nicolás Maduro, cuando "la misma Naciones Unidas acaba de denunciar en un informe espantoso". En ese contexto añadió que la decisión de incorporar a Venezuela "es un absurdo que hace que la gente no respete estos organismos multilaterales". Venezuela ganó hoy un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al imponerse con 105 votos a la de Costa Rica en la puja de la Asamblea General de la ONU, pese a la ofensiva diplomática lanzada por Estados Unidos y algunos países de América latina y Europa contra la postulación. Costa Rica había presentado candidatura para representar a los países que pretendían cerrar el paso a la llegada de un miembro del gobierno de Maduro, quien no es reconocido como presidente por medio de centenar de países. La otra plaza disponible en el Consejo para países de América latina y el Caribe quedó en manos de Brasil, que consiguió el aval de 153 votos. Venezuela sustituirá el próximo 1 de enero a Cuba, que termina su mandato. Varios gobiernos y organismos internacionales habían expresado públicamente su oposición a la candidatura de Venezuela. En junio pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, había publicado un durísimo informe en el que detalló cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y malos tratos a los opositores del gobierno de Maduro. Bachelet consideró que las autoridades venezolanas y sus instituciones pusieron en marcha "una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".