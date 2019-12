Faurie: "Cuando terminó Cristina hubo 218 movimientos en Cancillería y nadie cuestionó nada"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El canciller Jorge Faurie destacó hoy que el balance de su gestión en materia de política exterior es "positivo", le pidió al titular del Palacio San Martín entrante Felipe Solá que "nos siga integrando al mundo" y rechazó los cuestionamientos de Alberto Fernández sobre las últimas designaciones y nombramientos en su cartera.



"El balance del gobierno es positivo porque hemos logrado una mirada nueva sobre Argentina en el caso de política exterior y la reinserción del país en el mundo", dijo el funcionario saliente en declaraciones a CNN Radio.



También valoró los trabajos "del gobierno de Mauricio Macri en la apertura de los nuevos mercados" y recordó que "se consiguieron más de 150 mercados nuevos y se generó la posibilidad de abrir nuevos trabajos".



Por otra parte, Faurie destacó que "hemos logrado un país con capacidad de interactuar con distintas potencias con vocación negociadora y de diálogo" y sostuvo que Macri "deja un país en política exterior muy sólido que se puede fortalecer".



A Felipe Solá, el canciller designado por Alberto Fernández, le pidió que "nos siga integrando al mundo" y dijo estar "dispuesto a hablar" con él sobre "cualquier cuestionamiento que haga Alberto Fernández".



En tanto, defendió las designaciones y nombramientos realizados en la Cancillerìa en las últimas semanas, que fueron cuestionadas por el presidente electo en una carta que le envió a Faurie solicitando que las suspenda "con efecto inmediato".



"No se si hay intencionalidad política en la carta que me mandó Alberto Fernández, pero lo que sí sé es que no hicimos nada raro. Cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner hubo 218 movimientos en el ministerio y nadie cuestionó nada", indicó Faurie.



Por último, señaló que Fernández "me pidió que deje sin efectos los últimos movimientos de personal, pero esos movimientos son lógicos y hay tiempo hasta marzo para decidirlos", concluyó el saliente canciller.