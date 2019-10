Faurie dice que "hay intentos desestabilizadores en Chile", y que el Gobierno está atento

El canciller Jorge Faurie afirmó hoy que existen "intentos desestabilizadores" en las protestas que cobraron vidas en Chile y en Ecuador, y advirtió que el Gobierno está "muy atento" a lo que pueda pasar en la Argentina luego de los disturbios frente al consulado chileno.



"Hay componente que tienen que ver con la realidad y las preocupaciones de chilenos y ecuatorianos, pero sin duda lo que ha apuntado el senador (Miguel) Pichetto tiene una justificación, porque como se ve en las imágenes hay un accionar coordinado de gente muy organizada, con métodos casi calcados que actúa para generar situaciones de extrema violencia y búsqueda de caos institucional que desestabilizan a los procesos políticos en nuestra región", sostuvo el canciller en declaraciones a radio La Red y en TN.



Más temprano, Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, había considerado que existe "un proceso de desestabilización en la región con injerencia venezolana-cubana" detrás de las protestas sociales que se generaron en las últimas semanas en Chile y Ecuador.



El compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri resaltó que "lo que está pasando" en el país trasandino fue motivado por "algo muy nimio", pero que "sin embargo ha derivado en desórdenes de envergadura".



Faurie evaluó que "debemos estar atentos", pese a que "en la Argentina estamos viviendo una etapa de campaña electoral y el espíritu de las las fuerzas políticas están concentradas en las elecciones del domingo".



En tanto, el funcionario analizó que "más allá de la manifestación con incidentes, ayer, frente al consulado de Chile en Buenos Aires estamos teniendo estas manifestaciones constantes en la 9 de Julio", aunque lo diferenció de "lo de ayer, que tenía alguna características de actuación, y sobre todo la violencia condenable contra los periodístas".



"Fue increíble ver en directo cómo un muchacho y una chica muy jóvenes se tiraban contra una personas que estaba trabajando, aunque no se coincida con el perfil de ese medio, y lo pateaban de manera criminal, fue algo muy cruel, y eso mostró una técnica de enfrentarse a una medios y a autoridades, a lo que apuntan estos grupos anárquicos, y esa misma foto la vimos a través de un corresponsal de una cadena de Buenos Aires, que desde Quito donde mostraba las patadas voladoras contra periodistas, y la vimos en Chile", ejemplificó.



Según Faurie, "hay como un manual que alguien lee para actuar de este modo. Salieron de la multitud, fueron y atacaron. Hemos visto estas manifestaciones muy repetidas en Quito y en Santiago de Chile, y la verdad es que el daño y los destrozos que se causan no tienen que ver con las posibles soluciones de los problemas que se plantean".



Agregó que los reclamos -contrarios al ajuste- "tienen razonabilidad, como puede ser el precio del combustible o del transporte, o los reclamos de los estudiantes de Chile de hace tiempo por los créditos universitarios o el costo del acceso a la vivienda", pero cuestionó el "afán destructivo con manifestaciones anárquicas, y debemos estar todos prevenidos y buscar las causas que eviten este tipo de situaciones", recomendó.



También dijo que ha escuchado "declaraciones de (Nicolás) Maduro y de (el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado) Cabello. "La verdad es que debemos estar atentos porque acá lo que estamos defendiendo es la libertad, la libertad que no existe en Venezuela", dijo.



Cabello advirtió a Estados Unidos que "nos convertiremos en uno y mil Vietnam".



Faurie añadió que "ellos así lo quieren para perpetuarse; y nosotros particularmente a través de nuestro voto debemos definir si queremos vivir en libertad o no".



"Y sobre esta `brisita` que le llaman tiene claramente una intención de intervenir en la vida política, institucional y social de nuestros países como amenazándonos con un huracán boliviariano que trae en su viento hambre, pobreza, dictadura, falta de libertad, prisión", enumeró.



En particular, el canciller dijo que en Chile "están generando intentos desestabilizadores, como fue en el caso de (el presidente de Ecuador) Lenin Moreno, a quien el madurismo trató de manera muy peyorativa".



"En el caso del presidente (Sebastián) Piñera, es un mandatario legítimamente electo por una clara mayoría -los chilenos siempre han tenido una trayectoria de respeto institucional- y lo que quieren es generar a través de las imágenes como una anarquía, como si la mayoría estuviera en contra".



"Chile tendrá que discutir socialmente cuáles son los problemas más acuciantes para la sociedad chilena, pero esto no tiene por qué llevar a la anarquía que algunos quieren generar, y obviamente al madurismo le interesa mostrar que esa anarquía no sólo es la que ellos viven, por obra propia, sino que la quieren reproducir en otros países de la región", aseveró Faurie.