Faurie dijo que envió una carta al embajador de Brasil por las críticas a Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El canciller Jorge Faurie consideró hoy que la relación con Brasil no debe quedar sometida a "titulares o frases inapropiadas" y explicó que envió a título personal una carta al embajador de ese país en Buenos Aires referida a la conveniencia de manejar ciertos conceptos con "mayor prudencia", pero estimó que el mayor aporte que puede hacer este gobierno al próximo es "dejar abiertos los canales de diálogo" con el país vecino.



En una rueda de prensa después de la reunión de Gabinete que hoy encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, Faurie fue consultado sobre las críticas que recibió el presidente electo Alberto Fernández por parte de la administración del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, e incluso por parte del mismo jefe de Estado.



Como punto de partida, el canciller recordó que el diálogo entre ambas administraciones va a ser "ineludible" dada la sociedad estratégica que mantienen ambos países, y remarcó como ejemplo que la reciente elección del argentino Rafael Grossi al frente al Organismo Internacional de la Energía Atómica fue gracias al "trabajo denodado" de Brasil para posicionarlo como "candidato regional".



"No podemos quedar sometidos a titulares o frases inapropiados", consideró el funcionario sobre la relación crucial de ambas economías, y agregó que a veces "las redes crean hechos o títulos" que toman otra dimensión en ese contexto.



El canciller aclaró que escribió "a título personal una carta al embajador" de Brasil en la Argentina -Sérgio França Danese- sobre "la conveniencia de que ciertas frases se manejen con mayor prudencia".



Faurie destacó en ese sentido que hay muchos canales diplomáticos disponibles para aclarar los dichos de la administración de Bolsonaro, y descartó una declaración que pudiera poner todavía más ruido a la relación. En cambio, sostuvo que se buscará aclarar el tema "por las vías que no generen un aumento" de la tensión.



"La mejor contribución que puede hacer el presidente Macri es dejar abiertos nuestros vínculos y canales de diálogo" con Brasil, opinó el canciller, que remarcó que tanto él como el mandatario argentino están "a disposición" para facilitar las relaciones con la nueva administración.