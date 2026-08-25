Faustino Oro volvió a hacer historia en el ajedrez argentino. El joven Gran Maestro de apenas 12 años derrotó a Magnus Carlsen, actual número uno del mundo y cinco veces campeón mundial, en una de las partidas de un duelo virtual disputado este lunes.

El enfrentamiento se realizó en Chess.com, bajo la modalidad blitz 3+0, con tres minutos para cada jugador y sin incremento de tiempo. En total, ambos disputaron ocho partidas.

Aunque Carlsen terminó imponiéndose en el resultado global por 4-1, el argentino logró quedarse con una de las partidas y además consiguió tres tablas. El resultado volvió a poner a Oro en el centro de la escena internacional.

El noruego comenzó mejor el match y logró ganar las dos primeras partidas. Faustino respondió con dos empates antes de conseguir la victoria que marcó el duelo.

Para el argentino, se trata de otro capítulo destacado de una carrera que avanza a una velocidad inusual. Con 12 años, Oro se convirtió este año en Gran Maestro, el título máximo que otorga la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), y quedó como uno de los grandes talentos jóvenes del deporte.

Un nuevo duelo contra una leyenda

No es la primera vez que Faustino y Carlsen se enfrentan. El argentino ya había conseguido una victoria frente al noruego en una partida ultrarrápida cuando tenía 10 años, un resultado que había generado repercusión internacional.

Ahora, con dos años más de experiencia y después de convertirse en Gran Maestro, Oro volvió a plantarse frente al número uno del mundo y consiguió repetir el golpe.

El resultado no alcanzó para quedarse con el match completo, pero sí dejó una postal histórica: un argentino de 12 años volvió a vencer en el tablero al jugador considerado por muchos como el mejor ajedrecista de todos los tiempos.