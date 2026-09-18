Faustino Oro lideró al equipo argentino en la primera jornada de las 46ª Olimpíadas de Ajedrez, que comenzaron este miércoles en Uzbekistán. El gran maestro argentino, de 12 años, consiguió una victoria en su debut olímpico.

Oro se impuso con piezas blancas ante Kyle Kuka y sumó el primer punto de su participación en la competencia. Argentina derrotó 4-0 a Kenia en la primera ronda del certamen.

Argentina ganó en los cuatro tableros

Además del triunfo de Faustino Oro, también ganaron Diego Flores, frente a Jadon Simiyu; Sandro Mareco, ante Robert Mcligeyo Oluka; y Fernando Peralta, contra Ben Magana. Los cuatro resultados permitieron que el seleccionado nacional comenzara con una victoria contundente.

El equipo argentino partió como el número 24 del orden inicial de la sección Open. En esta primera ronda presentó un Elo promedio de 2559, mientras que Federico Pérez Ponsa quedó fuera de la formación para el debut.

También ganó el equipo femenino

El seleccionado femenino argentino también tuvo un comienzo positivo y derrotó 4-0 a Namibia. María José Campos, Anapaola Borda Rodas, Anna Laura Scarsi y Ernestina Adam consiguieron los puntos argentinos.

La competencia se desarrolla en el Expo Center de Samarcanda, donde participan 207 equipos en la competición absoluta y 191 en la femenina. Este jueves 17 de septiembre, desde las 7, Argentina afrontará la segunda ronda.