Argentina derrotó 2,5-1,5 a Corea del Sur este jueves por la segunda ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se disputa en Samarcanda, Uzbekistán. Federico Pérez Ponsa fue la figura del equipo nacional al conseguir la única victoria individual de una serie en la que los otros tres tableros terminaron en tablas.

El Gran Maestro de Zárate, con un ELO de 2541, hizo su debut en el torneo luego de haber quedado como suplente en el 4-0 inicial frente a Kenia. Ingresó en lugar de Sandro Mareco y superó al surcoreano Sehyun Kwon, de 2274 puntos, para inclinar definitivamente el cruce a favor del conjunto dirigido por Tomás Sosa.

Faustino Oro, de 12 años, volvió a ocupar el primer tablero argentino. Tras ganar en su estreno ante Kenia, esta vez condujo las piezas negras y acordó tablas con el Maestro Internacional Jun Hyeok Lee.

Diego Flores también igualó frente a Hongjin Ahn, mientras que Fernando Peralta repartió el punto ante Isaak Huh. Esos tres empates, sumados a la victoria de Pérez Ponsa, construyeron el 2,5-1,5 definitivo.

Pérez Ponsa apareció en el momento justo

El cambio realizado por el capitán argentino terminó siendo determinante. Pérez Ponsa ingresó para darle descanso a Mareco y respondió con el único triunfo de una serie mucho más cerrada que la registrada en el debut.

Argentina había comenzado la competencia con una contundente victoria 4-0 frente a Kenia. Oro, Flores, Mareco y Peralta ganaron sus respectivas partidas y dejaron al equipo nacional con un comienzo ideal.

Ante Corea del Sur el escenario fue diferente. Los tres primeros tableros no lograron quebrar a sus rivales y toda la definición terminó concentrándose en la actuación de Pérez Ponsa.

Faustino Oro sostiene su estreno como primer tablero

Una de las principales novedades de esta Olimpiada es la presencia de Oro como primer tablero del seleccionado. El joven argentino, con un ELO de 2537, consiguió hasta el momento una victoria y unas tablas en sus primeras dos presentaciones.

Para Flores, Mareco, Peralta y Pérez Ponsa, en cambio, la competencia representa una nueva participación dentro de carreras con amplia experiencia internacional.

Con la victoria de este jueves, Argentina suma cuatro puntos por equipos y mantiene puntaje perfecto después de las primeras dos rondas.

El equipo femenino también festejó

La jornada argentina se completó con otro resultado favorable en la competencia femenina. Después del 4-0 frente a Namibia en el debut, el seleccionado nacional consiguió una nueva victoria ante Macedonia del Norte.

Ana Laura Scarsi y Ernestina Adams ganaron sus partidas, mientras que Anapaola Borda Rodas sumó tablas. Candela Francisco también tuvo su estreno en el torneo después de haber descansado en la primera jornada.

La Olimpiada continuará bajo sistema suizo, con 11 rondas para cada selección. Tras dos jornadas, Argentina mantiene un arranque perfecto y este viernes volverá a jugar con el objetivo de sostenerse entre los protagonistas del certamen.