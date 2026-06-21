Faustino Oro volvió a sorprender al mundo del ajedrez con una victoria histórica ante Duda

Faustino Oro volvió a ser noticia en el mundo del ajedrez tras protagonizar una de las partidas más destacadas del Campeonato Mundial blitz por equipos. El joven argentino venció al Gran Maestro polaco Jan-Krzysztof Duda, uno de los jugadores más reconocidos del circuito internacional, en un duelo que generó repercusión entre especialistas y aficionados.

La actuación del argentino captó la atención de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que compartió imágenes de la partida en sus redes oficiales. El encuentro también tuvo un espectador de lujo: el campeón mundial Magnus Carlsen siguió de cerca el desarrollo del duelo entre Oro y Duda.

Con apenas 12 años, Oro continúa consolidándose como una de las grandes promesas del ajedrez mundial. El argentino, conocido por sus actuaciones frente a jugadores de elite, volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel en una modalidad que exige precisión, rapidez y una gran capacidad de cálculo.

Una victoria que trascendió el resultado

El triunfo ante Duda tuvo un valor especial por la jerarquía del rival. El polaco es uno de los grandes nombres del ajedrez internacional y su enfrentamiento con Oro se convirtió en uno de los momentos más comentados del torneo.

Más allá del resultado del equipo argentino en la competencia, la victoria individual reforzó la imagen de Oro como un jugador capaz de enfrentarse a los mejores exponentes del circuito.

El joven ajedrecista argentino sigue sumando experiencias en torneos de elite y escribiendo una carrera que, pese a su corta edad, ya lo ubica entre los nombres más seguidos del futuro del ajedrez mundial.