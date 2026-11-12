River comenzó a definir el plantel con el que afrontará la temporada 2027 y uno de los primeros movimientos será la salida de Fausto Vera. El mediocampista no continuará en el Millonario, ya que la dirigencia decidió no ejecutar la opción de compra incluida en el préstamo que acordó con Atlético Mineiro, dueño de su pase.

El futbolista de 26 años llegó a Núñez a comienzos de 2026 y, después de once meses en el equipo, deberá regresar al fútbol brasileño cuando finalice su vínculo, previsto para diciembre. Durante su paso por River disputó 34 partidos, aunque su rendimiento no terminó de convencer a los responsables de la planificación deportiva.

La decisión llega después de una temporada en la que Vera tuvo diferentes momentos. Comenzó con continuidad durante el ciclo de Marcelo Gallardo, mantuvo su lugar con Eduardo Coudet y posteriormente volvió a ganar protagonismo con Leonardo Ponzio, quien asumió como entrenador interino.

A pesar de esa recuperación futbolística, el club no avanzará con la compra definitiva del mediocampista. La operación contemplaba una opción cercana a los 4,5 millones de dólares por la totalidad de sus derechos económicos.

La lesión que complicó el cierre de año de Fausto Vera

El volante también tuvo dificultades físicas durante el último tramo de la temporada. Sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante el encuentro frente a Belgrano, una lesión que lo dejó afuera del Superclásico y lo obligó a realizar trabajos de recuperación.

Su regreso podría producirse para los playoffs del Torneo Clausura, aunque el panorama contractual hace que sus últimas presentaciones con la camiseta de River estén condicionadas por el calendario del equipo.

River ya busca alternativas para el mediocampo

La salida de Vera obligará al Millonario a buscar variantes para una posición que considera prioritaria de cara al próximo mercado de pases. Entre los nombres que aparecen en carpeta están Exequiel Palacios, Santiago Longo y Guido Rodríguez.

El regreso de Palacios aparece como una posibilidad compleja por su situación contractual y económica. Longo, mediocampista de Belgrano, es un futbolista seguido desde hace varios mercados, mientras que Rodríguez aparece entre las alternativas que generan mayor interés.

Con la planificación de 2027 en marcha, River deberá resolver cómo reorganizar su mediocampo y cubrir una posición en la que perderá a un jugador que tuvo participación durante buena parte del año.