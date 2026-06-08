Las calles del centro sanjuanino se transformaron este domingo en escenario de una multitudinaria jornada deportiva y solidaria con la realización de la segunda edición de la Maratón de la Esperanza, una propuesta organizada por los grupos Emaús de la Catedral de San Juan que volvió a convocar a corredores, familias y voluntarios en torno a una causa común.

La actividad tuvo como punto de partida y llegada la Iglesia Catedral San Juan Bautista, desde donde participantes de todas las edades recorrieron distintos circuitos diseñados para combinar deporte, integración y compromiso social. La iniciativa reunió tanto a atletas que buscaron competir en las pruebas principales como a personas que participaron de manera recreativa y solidaria.

La competencia incluyó recorridos de 10 kilómetros, modalidad competitiva; 5 kilómetros participativos; una prueba solidaria de 3 kilómetros y una categoría destinada a niños. De esta manera, la organización buscó que la convocatoria estuviera abierta a toda la comunidad, desde los más pequeños hasta adultos mayores.

Durante la mañana, los corredores atravesaron distintos sectores de la ciudad y pasaron por varias parroquias, una característica distintiva de la propuesta. Desde la organización destacaron que el recorrido fue pensado no solo como una actividad deportiva, sino también como una forma de transmitir un mensaje de fe y esperanza, invitando a que cada paso representara una oración por quienes atraviesan momentos difíciles.

Más allá de lo deportivo, la maratón tuvo un marcado carácter solidario. Los participantes colaboraron con alimentos no perecederos y prendas de abrigo destinadas a familias vulnerables que enfrentan el invierno. Además, lo recaudado a través de las inscripciones será destinado a sostener las actividades y retiros espirituales organizados por Emaús Catedral.

La jornada estuvo acompañada por familiares, amigos y vecinos que alentaron a los corredores a lo largo del recorrido, generando un clima de entusiasmo y camaradería. También fue clave el trabajo de los voluntarios y del personal afectado al operativo, quienes garantizaron el normal desarrollo del evento.

Desde la organización agradecieron la participación de los sanjuaninos y destacaron el crecimiento que experimentó la iniciativa respecto de su primera edición. El objetivo, señalaron, fue volver a unir a la comunidad a través del deporte, promoviendo hábitos saludables, la solidaridad y el encuentro entre personas de distintas edades y realidades.

Con una convocatoria que superó las expectativas y un fuerte espíritu comunitario, la Maratón de la Esperanza volvió a consolidarse como una de las propuestas deportivas y solidarias más significativas del calendario local, reafirmando su mensaje de fe, esfuerzo y compromiso con quienes más lo necesitan.