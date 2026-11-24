Fede Bal y Evelyn Botto atraviesan un gran presente sentimental y lo comparten de forma constante con sus miles de seguidores. En las últimas horas, el reconocido actor y la humorista del ciclo Otro Día Perdido de El Trece protagonizaron una escena cotidiana llena de complicidad bajo el sol. La pareja, que blanqueó su noviazgo hacia finales de 2025, aprovechó las altas temperaturas para pasar una tarde de descanso en el agua.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el hijo de Carmen Barbieri publicó una grabación casera de su novia relajada sobre un inflable a motor en la piscina. Para acompañar las imágenes, el artista escribió una frase directa para destacar el físico de la locutora: "Las curvas del verano". El posteo generó una inmediata repercusión entre los usuarios por la frescura y el tono descontracturado del momento compartido.

Durante la filmación, ambos mantuvieron un divertido intercambio en el que el actor le recordó las dudas iniciales sobre el juguete acuático que estaban usando. "Empezó el verano, vos me dijiste que era una compra innecesaria", le reclamó entre risas mientras ella navegaba. Ante la evidencia de lo bien que la estaba pasando, la conductora admitió su equivocación sin vueltas: "Retiro lo dicho".

La exposición de su vida privada no es una novedad para los mediáticos, quienes recientemente sorprendieron con declaraciones sobre su frecuencia sexual. Invitados al ciclo Banquete del canal de streaming OLGA, ambos confesaron que mantienen relaciones íntimas a diario y que incluso repiten el encuentro en un mismo día. "A la mañana y a la noche", detalló el intérprete sobre la intensa rutina que sostienen en la intimidad.

El vínculo sentimental entre ambos artistas se gestó a partir de una atracción mutua que llevaba varios años latente antes de concretarse. Sus caminos se cruzaron originalmente en el ámbito laboral del espectáculo, donde tuvieron un primer acercamiento profesional. Tras dejar pasar un tiempo considerable, decidieron apostar por una relación amorosa que en sus primeras etapas optaron por resguardar lejos de las cámaras y la prensa.

La oficialización pública ocurrió recién en diciembre de 2025, cuando la humorista reveló al aire en Tapados de Laburo de Olga que estaba conociendo a alguien. Ante la insistencia de sus compañeros de equipo, terminó confirmando que se trataba de su novio formal. El actor se sumó a la transmisión mediante un mensaje de audio para celebrar que finalmente hubieran blanqueado el romance frente a la audiencia.

Poco tiempo después de aquel anuncio, los enamorados subieron su primera postal juntos a Instagram durante una escapada romántica a la ciudad de Nueva York. En aquella oportunidad, posaron muy acaramelados en el emblemático Puente de Brooklyn. Posteriormente, se mostraron a los besos en el estadio de River Plate durante el recital de la banda Oasis, consolidando su historia frente a todos.