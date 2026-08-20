Fede Bal habría sido el culpable de la separación de unos famosos

Yanina Latorre sorprendió al revelar detalles sobre la ruptura de la relación entre los ex Gran Hermano, Daniela Celis y Nick Sícaro. Latorre brindó precisiones sobre el motivo íntimo del distanciamiento y les preguntó a sus oyentes “¿Sabés por qué Dani lo dejó a Nick?, Es real eh”.

Posteriormente, la panelista continuó su relato sin filtros y aseguró que “A él no le gusta chupar la co...”. Para complementar su información, mencionó al mediático Fede Bal y sostuvo “Pero tiene una pij... que va desde este escritorio acá hasta allá, te abraza, te da vuelta todo el cuerpo, pero no le gusta chupar la co... flaco, con una pi... grande no hacemos nada, bajá al patio y dale, aprendé de Fede Bal que es un gran chupador de co...”.

Por su parte, el presente sentimental de Sícaro tomó un nuevo rumbo. El joven y Lolo Poggio confirmaron que están en pareja durante una emisión del programa de streaming Todo lo Contrario.

Al ser consultados por los integrantes del ciclo con la pregunta “¿Están enamorados?”, ambos respondieron de manera contundente con un “Sí”. Durante la transmisión, Lolo reveló que Nick ya le gustaba cuando se conocieron dentro de Gran Hermano y que el vínculo comenzó a tomar fuerza cuando ambos estuvieron fuera del reality.

Esta nueva relación amorosa se conoció poco tiempo después de la ruptura entre Sícaro y Celis, quienes habían blanqueado su noviazgo meses atrás. La confirmación del romance generó repercusiones familiares y mediáticas. Por un lado, Juli Poggio reaccionó al noviazgo de su hermana expresando que “No permitiría...” determinadas situaciones. En tanto, Daniela Celis destrozó a su ex tras descubrir que inició este noviazgo a dos meses de su separación.