Fede Bal reveló cómo está de salud Carmen Barbieri tras la internación

Federico Bal y Carmen Barbieri protagonizan esta historia sobre la salud de la conductora y su regreso laboral después de atravesar una semana muy complicada. En los primeros días, la artista sufrió fiebre alta y broncoespasmo, lo que generó mucha preocupación en su entorno cercano y obligó a suspender todas sus actividades cotidianas. Ante esto, su hijo expresó: “Está bien. Hoy vuelve a la vida”, y luego agregó: “Fue una semana dura de gripe, pero ya está bien”.

La situación clínica fue evaluada minuciosamente por los profesionales médicos que la asistieron, quienes incluso consideraron la opción de una internación para evitar mayores complicaciones. Sin embargo, priorizaron que continuara el tratamiento en su hogar para prevenir cualquier contagio adicional con otros virus circulantes. Sobre ese riesgo, la propia conductora manifestó: “Tenían miedo de que me agarrara otro virus. Y ahí sí me quedo, como la otra vez, dos meses internada”.

Durante una comunicación reciente con la prensa, la protagonista explicó que llegó a registrar temperaturas de hasta 40 °C y malestares generalizados. Sobre los días más difíciles, recordó que le quisieron dar internación y que sufrió un cuadro con múltiples síntomas complejos. Tras superar los momentos más críticos, su hijo llevó tranquilidad al confirmar públicamente su mejora y su inmediata reincorporación a las tareas habituales de conducción.