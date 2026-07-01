La periodista y conductora Federica Pais regresó este martes a la conducción de su programa televisivo 1111, emitido por Ar/12, apenas unos días después de la muerte de su hermana, Ernestina Pais. En el comienzo del ciclo, dedicó un sentido mensaje en su memoria y, visiblemente conmovida, compartió cómo atraviesa el duelo junto a su familia.

"¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Necesitaba estar acá, retomar la rutina", expresó al abrir la emisión. Luego explicó que, desde la tragedia ocurrida el viernes pasado, sus días estuvieron marcados por el dolor y la incertidumbre. "Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Y desde entonces estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar", afirmó.

Durante su mensaje, la conductora agradeció las numerosas muestras de afecto y acompañamiento que recibió en los últimos días, tanto del público como de sus colegas. "Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente. El respeto también de tanta gente. El cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo", señaló.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló del vínculo que mantenía con su hermana. Con la voz quebrada, expresó: "Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado ella y yo, sabíamos lo que nos unía".

También reflexionó sobre el consuelo que encuentra frente a una pérdida tan dolorosa. "Cuando pasan estas cosas uno también piensa en que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. Y que de alguna manera está encontrando respuestas. Que tanto buscó acá y que tanto le dolía", sostuvo entre lágrimas.

Federica explicó además por qué decidió regresar al trabajo pocos días después del fallecimiento de Ernestina. Según contó, la rutina y el ejercicio de su profesión representan una forma de sobrellevar el momento. "Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas. Y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y jodido, porque te obliga a hablar de cosas que preferiría mantener en privado", manifestó.

Antes de dar comienzo formal al programa, envió un mensaje a sus familiares y volvió a agradecer el acompañamiento recibido. "Abrazo enormemente a toda la familia que está en este momento. A nuestra familia. Estamos unidos. Atravesando un momento muy doloroso y muy brutal. Que nunca imaginamos que nos iba a pasar", expresó.

La muerte de Ernestina Pais provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico. La conductora falleció tras sufrir un accidente en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, en el partido de San Isidro. Durante el fin de semana, familiares, amigos y colegas participaron de la ceremonia de despedida realizada en la Ciudad de Buenos Aires, donde Federica acompañó a sus seres queridos en uno de los momentos más difíciles de su vida.