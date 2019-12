Federico Bal: "Es el peor momento de mi vida"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El actor Federico Bal manifestó su dolor ante la pérdida de su padre, Santiago Bal, quien falleció este mediodía a los 83 años, y confesó en una comunicación telefónica con el ciclo “Intrusos” (América) que “es el peor momento" de su vida.



"Estamos en paz, toda la familia acompañándonos", indicó Federico Bal en un comienzo. "Es el peor momento de mi vida -agregó-. Solo quedaba la última garra y ese corazón que no paraba de latir. Murió de un paro cardíaco. Pudimos verlo y su carita transmitía paz. Me queda esa imagen de que hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque las cosas se cumplen. Antes de morir quería hacer esta obra con mamá y conmigo y pudo cumplirlo. Tuvo una vida envidiable. Se fue rodeado de amor".



Federico Bal ya había manifestado su dolor ante las cámaras la semana pasada en el “Bailando” (eltrece), donde lloró y habló emocionado acerca del mal momento que atravesaba su padre, quien estaba internado en terapia intensiva.



En charla con "Intrusos" Fede Bal dijo: "Hoy vamos a estar muy unidos recibiendo a todos en Casa O'Higgins. Papá fue un tipo muy agradecido con los medios así que vamos a compartir este momento con todos ustedes. Él era un guerrero y hasta último momento dio todas las batallas que pudo. Ya no era vida y dependía de las máquinas y era el corazón el que no dejaba de latir hasta este mediodía que no decidió latir más. Y se fue un lunes, el día de descanso de los artistas".