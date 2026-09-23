Federico Higuaín, hermano del exdelantero de la Selección argentina Gonzalo Higuaín, fue despedido como entrenador del Columbus Crew 2, equipo filial del Columbus Crew que compite en la MLS NEXT Pro de Estados Unidos. La decisión se conoció luego de un episodio denunciado por la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos (PSRA), que señaló a un entrenador por un supuesto acto de abuso físico y un comentario sexista contra una árbitra.

El Columbus Crew confirmó la salida de Higuaín mediante un comunicado, aunque no mencionó directamente el incidente con la jueza. Issa Tall, gerente general de la institución, explicó que la decisión se tomó después de conversaciones mantenidas durante la semana y de una revisión de lo ocurrido durante el último mes.

“Determinamos que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo era despedir a Federico Higuaín de sus responsabilidades”, expresó Tall. El dirigente agregó que, según la evaluación de la institución, “no se cumplieron los estándares de nuestro club respecto de lo que esperamos de un líder de uno de nuestros equipos”.

El episodio con la árbitra

La polémica se originó después de un partido de MLS NEXT Pro disputado el 23 de agosto entre el Crew 2 y Huntsville City FC. De acuerdo con la PSRA, un entrenador habría tomado la mano de una árbitra y la habría apretado, negándose a soltarla pese a que ella le pidió que se detuviera en tres oportunidades.

La asociación también denunció que el episodio estuvo acompañado por una frase que consideró degradante y sexista: “No olvides que este es un juego de hombres”.

La PSRA no identificó inicialmente al entrenador involucrado. Sin embargo, después del comunicado, distintos medios estadounidenses señalaron a Federico Higuaín como el protagonista del episodio.

Según la información difundida, MLS NEXT Pro investigó el hecho y le impuso al entrenador una suspensión de dos partidos, medida que ya había cumplido antes de su salida del Columbus Crew.

La asociación arbitral cuestionó esa sanción y sostuvo que las normas de U.S. Soccer contemplan una suspensión mínima de tres partidos tanto para una sujeción física de esas características como para actos de discriminación. También recordó que el reglamento de la MLS NEXT Pro establece que los entrenadores deben cumplir con un estándar profesional superior al de los jugadores.

La trayectoria de Higuaín

Federico Higuaín tiene 41 años y es el hermano mayor de Gonzalo. Como futbolista tuvo una extensa carrera en Estados Unidos y Argentina, con pasos por Nueva Chicago y River Plate, entre otros clubes.

Su vínculo más importante fue con el Columbus Crew, donde jugó durante ocho temporadas y se convirtió en uno de los referentes de la institución. También integró el plantel del Inter Miami junto a su hermano Gonzalo.

En enero de 2025 asumió como entrenador del Crew 2 y permaneció en el cargo hasta esta semana. Tras su salida, el cuerpo técnico del filial asumirá responsabilidades adicionales durante los playoffs de la MLS NEXT Pro, mientras el club busca un reemplazante permanente.