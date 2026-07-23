La empresa sanjuanina Federico Hnos, que hasta hace pocas semanas prestaba servicios de movimiento de mineral en la mina Veladero, atribuyó a incumplimientos de la operadora Barrick las demoras registradas en el pago de salarios a parte de sus trabajadores, situación que derivó en reclamos y una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo. Los trabajadores que la empresa tenía afectados a los servicios en Veladero eran cerca de 80.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el propietario de la firma, Guillermo Federico, explicó que la empresa mantiene una deuda pendiente por parte de la operadora correspondiente al contrato finalizado y sostuvo que esa situación afectó su flujo financiero para afrontar algunos pagos.

"La operadora no nos paga lo adeudado ni lo convenido. Nosotros seguimos pagando con otros trabajos y hoy cumplimos con una parte de los salarios. El viernes vamos a completar el resto", aseguró.

Según relató, durante una reunión realizada esta semana en la Subsecretaría de Trabajo, Barrick se habría comprometido a liberar una retención económica que mantiene sobre el contrato y que, según afirmó, resulta necesaria para cancelar las diferencias salariales.

Federico explicó que esa retención fue realizada el 26 de junio por conceptos que, según indicó, todavía no habían vencido y cuyo plazo de pago operaba días después. Agregó que posteriormente presentó la documentación que acreditaba el cumplimiento de esas obligaciones, pero los fondos aún no fueron restituidos.

"Es plata nuestra. Presentamos todos los comprobantes y todavía no la devuelven. Nos hace mucha falta para terminar de pagarle a la gente", sostuvo.

La intervención de la UOCRA

Desde la UOCRA confirmaron que esta semana se realizó una audiencia de conciliación para abordar el conflicto salarial. El secretario adjunto del gremio, Alberto Tovares, explicó a DIARIO HUARPE que la organización sindical intervino para garantizar el cobro de los trabajadores, independientemente de las diferencias existentes entre la empresa y la operadora.

"Nosotros no nos metemos en el tema contractual. Eso es un tema de ellos. Lo que nos interesa es que los compañeros cobren lo más pronto posible porque están en el medio de esta situación", señaló.

Según indicó, durante la audiencia la operadora manifestó que liberará los fondos retenidos una vez que la empresa presente la documentación que acredite el pago de las obligaciones pendientes con los trabajadores.

"Acá el responsable solidario es la minera y Federico. Nosotros les exigimos a las dos partes que les paguen a los muchachos", afirmó.

Tovares agregó que una parte de las liquidaciones comenzó a abonarse este miércoles y que el compromiso asumido ante Trabajo prevé completar los pagos pendientes este viernes. Entre los conceptos adeudados figuran diferencias salariales, bonos, aguinaldo, liquidaciones finales y obligaciones vinculadas al denominado Plan Invierno.

El cierre del contrato

Federico también se refirió a las circunstancias que rodearon la finalización del contrato de movimiento de mineral que su empresa mantenía en Veladero. Según explicó, el acuerdo concluyó de manera consensuada luego de diferencias vinculadas a la implementación del denominado Plan Invierno, un esquema que contempla indumentaria, bonos y condiciones especiales para trabajar durante las bajas temperaturas en alta montaña.

El empresario aseguró que, pese a las dificultades financieras, continuará cumpliendo con las obligaciones pendientes con los trabajadores.

"Trabajo desde los 16 años y no voy a permitir que ensucien el nombre de una empresa familiar. No sé de dónde voy a sacar la plata, pero voy a cumplir con la gente", afirmó.

Consultada por DIARIO HUARPE, Barrick, operadora de Veladero, indicó que no realizará declaraciones sobre el caso y señaló que, si existe algún reclamo entre las partes, será tratado por las vías administrativas correspondientes.