Fehgra manifestó su disconformidad por tasas turísticas que perjudican a la actividad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) expresó hoy su disconformidad ante la medida del gobierno nacional de bonificar 50% las tasas que pagan pasajeros y vehículos por el uso del puerto en sus viajes en ferry a países limítrofes.



Según la Resolución 172/2019 publicada en el Boletín Oficial, la Administración General de Puertos fundamentó su decisión en “la necesidad de fomentar la utilización del transporte fluvial como medio para potenciar al turismo regional”.



Fehgra manifestó el "absoluto rechazo" a la medida y a su fundamentación, dado que el turismo que debe ser fomentado es el receptivo, favoreciendo la llegada de turistas extranjeros al país.



Según la entidad, ello "no se logra adoptando medidas que favorecerán a los argentinos que elijan veranear en Uruguay, cuyo gobierno ya implementó otras efectivas estrategias para captar al turista argentino, como la devolución del IVA, y el pago en pesos y en cuotas, entre otras".



Esta resolución que alienta la salida de argentinos hacia países vecinos se complementa con el proyecto del gobierno porteño de gravar con una tasa extra a los turistas extranjeros que visiten y se hospeden en la Ciudad de Buenos Aires, agregó Fehgra.



"El turismo internacional es un generador de divisas para los países, por lo que se debe propiciar su incremento con medidas que lo favorezcan, y claramente aplicar un castigo económico al turista que visita la ciudad, así como aplicar quitas a los costos habituales que implica viajar a destinos turísticos que compiten con los destinos argentinos, no cumplen con el objetivo de hacer del turismo una política de estado", remarcó.



En un comunicado, la entidad afirmó: "La Argentina requiere recibir más turistas, aún cuando ha mejorado el número de arribos internacionales, queda mucho por hacer, hay mucho para crecer hasta alcanzar las cifras que exhiben otras ciudades del mundo".



Las empresas hoteleras y gastronómicas nucleadas en Fehgra esperan la adopción de políticas que estimulen el turismo receptivo, ese que les permite generar más trabajo y potenciar su actividad económica, y que se implementen medidas que impulsen la competitividad del destino y no a la inversa.



Fehgra espera que "la racionalidad se imponga y se dejen sin efecto las medidas descriptas, dado que afectan seriamente los intereses turísticos y económicos" del país, concluyó.