Eduardo Feinmann criticó con dureza a Florencia Peña luego de la difusión de una información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, que fue desmentida por la familia del futbolista mediante un comunicado oficial.

El periodista se refirió al episodio en su programa en A24 y responsabilizó a la conductora por lo ocurrido, al sostener que se trató de “una irresponsabilidad absoluta”. En ese marco, cuestionó también las disculpas públicas que realizó Peña en distintos espacios, tanto en streaming como en redes sociales.

Feinmann afirmó que no le creía sus declaraciones posteriores al hecho y remarcó la gravedad de la difusión de información sin chequeo previo, especialmente cuando involucra a figuras de alcance internacional como Lionel Messi y su entorno familiar.

El conductor también apuntó contra la organización del programa y el rol de la producción en la emisión del contenido, al tiempo que cuestionó la dinámica de trabajo en plataformas de streaming y su impacto en la circulación de noticias sin verificación.

En su análisis, insistió en la necesidad de responsabilidad periodística ante la comunicación de hechos sensibles, y señaló que la información sobre una muerte requiere, según su postura, confirmación directa de fuentes oficiales o familiares.

El episodio generó repercusión en medios y redes sociales, y reabrió el debate sobre los límites entre el entretenimiento y la información en los espacios digitales y de streaming.